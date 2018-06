Un program internațional pentru copii, implementat de unul dintre partenerii oficiali ai FIFA și al Cupei Mondiale din Rusia, ediția 2018, competiţie care va începe săptămâna viitoare, a adus o mare bucurie unui copil ploieştean– fotbalist al echipei Petrosport.

Este vorba despre Victor Stancovici, care are 12 ani şi este elev în clasa a VI-a la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, acesta jucând fotbal de la o vârstă foarte fragedă, la Petrolul 95, apoi la Petrosport, unde este legitimat de un an și jumătate! „Mă bucur că am șansa de a participa, în calitate de tânăr fotbalist, în acest program internațional și că pot promova valori în care eu cred și care mi-au îndrumat pașii zi de zi. În fotbal, ca de altfel în orice altceva, nu reușești dacă nu respecți anumite reguli și nu crezi în anumite valori. În cadrul acestui proiect, timp de câteva zile vor fi alături de mine tineri fotbaliști din întreaga lume, cu care vreau să vorbesc, să povestesc și cărora vreau să le împărtășesc din propriile experiențe, să promovez valorile în care cred și pe care le respect”, a declarat Victor, înainte de plecarea spre Rusia, unde va merge alături de Maria Dan, în vârstă tot de 12 ani, o fată pasionată de jurnalism și extrem de entuziasmată să participe în cadrul programului „Fotbal pentru Prietenie” (va reprezenta România în calitate de „tânăr jurnalist” și va fi unul dintre membrii Centrului Internațional de Presă pentru Copii).

Nu mai puţin de 211 țări și regiuni s-au alăturat proiectului Fotbal pentru Prietenie în anul 2018. Evenimentele finale ale sezonului se vor desfășura la Moscova, în Rusia, între 8 – 15 iunie 2018.

„Fotbal pentru Prietenie” este unul dintre cele mai importante programe internaționale de responsabilitate socială din toate timpurile, organizat pentru copii sportivi , iar tinerii ambasadori se vor deplasa la Moscova, în stagiul final al programului care va avea loc în luna iunie. Programul reunește mai mulți tineri din 211 tări și regiuni și celebrează nouă valori umane esențiale: prietenia, egalitatea, corectitudinea, sănătatea, pacea, devotamentul, victoria, tradiția și onoarea.

De asemenea, Fotbal pentru Prietenie susține și mediul înconjurător printr-o inițiativă ecologică în cadrul misiunii sale de natură umanitară și educațională. Evenimentele principale pentru copii din cadrul programului Fotbal pentru Prietenie vor avea loc la Moscova în luna iunie. Copiii vor participa la Campionatul Mondial al Echipelor Internaționale Fotbal pentru Prietenie – pe 12 iunie – și cel de-al Șaselea Forum Internațional Fotbal pentru Prietenie, pe 13 iunie.

De-a lungul anilor, evenimentele au inclus aparițiile unor fotbaliști celebri, inclusiv ale apărătorului sârb Branislav Ivanovic și portarului rus Yuri Lodygin de la Zenit (Saint Petersburg), dar și ale atacantului danez Dirk Kuyt de la Feyenoord (Rotterdam) și ale câștigătorului Euro 2004, Theodoros Zagorakis, de la echipa națională a Greciei.

500.000 de oameni au participat la evenimentele legate de Ziua Internațională a Fotbalului și Prieteniei. Sărbătoarea a fost susținută de sute de fotbaliști, printre care legenda mondială a fotbalului Franz Beckenbauer (Germania), unul dintre cei mai puternici atacanți din istoria africană, Didier Drogba (Côte d’Ivoire), celebrul fundaș Michel Salgado de la Real Madrid (Spania), fostul jucător de la Arsenal Londra, Andrey Arshavin (Rusia), fostul căpitan al echipei naționale a Portugaliei, Vitor Baia, și multe alte celebrități.