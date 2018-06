F. T.

Miercuri, în jurul prânzului, agenții rutieri au observat în trafic un autovehicul condus de un ploieștean despre care aveau cunoștință că are suspendat dreptul de a conduce. Oamenii legii i-au făcut semn să oprească, însă șoferul a călcat și mai tare pedala de accelerație…

Firește, o autospecială cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune a plecat în urmărirea bărbatului, acesta fiind prins până la urmă.

Dar, povestea nu s-a oprit aici, fiindcă șoferul fugar a devenit, potrivit unui comunicat de presă al IPJ Prahova, “ recalcitrant, motiv pentru care a fost încătușat și transportat la sediul poliției. Întrucât emana halenă alcoolică, i s-a solicitat testarea cu aparatul etilotest și deplasarea la Spitalul Județean de Urgenț[ Ploiești în vederea recoltării de probe biologice, acesta refuzând”.

Pentru scandalul creat, bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă. În plus, i-a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de “conducere a unui vehicul de către o persoană care are suspendat acest drept” și „refuz prelevare probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”. Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de ieri a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, cu propunere de sesizare a instanței în vederea luării măsurii arestului preventiv.

Instanța a decis ca bărbatul – care mai are antecedente penale tot în ceea ce privește nerespectarea regimului rutier – să fie plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile.