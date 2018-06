Marian Dima

Primele două clasate în Liga A Prahova şi, foarte probabil, cele mai bune două echipe din fotbalul judeţean în acest an, CS Blejoi şi CS Păuleşti se vor întâlni astăzi, de la orele 17,30, pe arena „Ilie Oană” în ultimul act al Cupei României – faza judeţeană. Un der bi al orgoliilor, un derbi geografic, cele două echipe fiind vecine, un meci pe care ambele grupări l-au prefaţat ieri, la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal, „cu trofeul pe masă”, într-o conferinţă de presă, care a fost caracterizată de fair-play, care sperăm să se „transfere” şi în teren, astăzi!

Cheltuieli împărţite „frăţeşte”

Cele două cluburi au dorit să facă o sărbătoare din acest meci, din finala pentru cel de-al doilea trofeu pus în joc de către AJF Prahova, după ce titul de campioană a Ligii A a fost câştigat de CS Blejoi.

Astfel, cu contribuţia financiară a ambelor cluburi, care au fost de acord să împartă cheltuielile de organizare, s-au făcut eforturi pentru ca acest meci să se dispute pe arena „Ilie Oană”, în cele mai bune condiţii, doar chiria arenei costând câte 2000 de lei fiecare echipă. Va merita însă, spectatorii şi susţinătorii având la dispoziţie lojele şi tribuna I, precum şi condiţii la superlativ.

Specialiştii Cupei vs. Debutanţi în finală

CS Păuleşti va juca astăzi cea de-a patra finală consecutivă de Cupă a României, performanţă greu de egalat, dintre cele trei decise deja, câştigând două (a pierdut doar cu Petrolul, anul trecut, când tot judeţul a fost

„sparring-partner” pentru galben-albaştrii)! De partea celalaltă, la fix 10 ani de la înfiinţare, Blejoiul este la prima finală, dorind să realizeze eventul, înainte de a aborda şi „dubla” de baraj pentru a promova în Liga a III-a. Din ambele tabere lipseşte câte un jucător important – Cristian Vasile – de la Blejoi, respectiv Laurenţiu Dumitru de la Păuleşti – absenţe de mai lungă durată, din cauza accidentărilor.

Antrenorul Păuleştiului, Iulius Mărgărit, şi Vasile Vasile şi Dan Iancu – au reprezentat clubul la conferinţa de ieri, Blejoiul avându-i „la prezidiu” pe Paul Mâinea şi Gheorghe Biziniche, fiecare „tabără” scoţând în evidenţă reuşitele acestui an competiţional pentru echipele pe care le reprezintă.

Păuleştiul a avut un an „reuşit”, în condiţiile în care a jucat … doar în deplasare, la Plopeni, stadionul propriu urmând să fie inaugurat, după lucrările de modernizare efectuate în noul sezon, în timp ce Blejoiul şi-a confirmat clar poziţia vis-a-vis de viitorul clubului, care „doreşte să promoveze şi este susţinut de autoritatea locală să abordeze Liga a III-a, din punct de vedere logistic şi fotbalistic”. Până atunci, avem parte de o finală mai mult decât interesantă, astăzi fiecare dintre cele două tabere având „atuurile” sale pentru a câştiga trofeul, Păuleştiul mizând pe doi dintre cei mai în formă jucători – campioni cu Naţionala Artiştilor, golgheterul Ligii A – Andrei Ciobanu şi Vladimir Butufei – acesta din urmă campion cu Petrolul, acum un an, în timp ce Blejoiul îi are în „faţă” pe Vintilă – şi el un alt ex-petrolist, care are trofeul în palmares, anul trecut, plus Bojoagă şi Cristian Mihăiţă – fotbalişti pe care fostul arbitru divizionar Biziniche îi vede chiar „de Liga I!”