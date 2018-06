Anul acesta va fi unul al investiţiilor în România, iar în acelaşi timp întreprinderile mici şi mijlocii autohtone sunt afectate de faptul că nu aparţin spaţiului Schengen, a declarat, ieri, într-un forum de specialitate, Ştefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, potrivit Agerpres.

„Guvernul României a anunţat că anul acesta va fi un an al investiţiilor. În contextul unei creşteri economice de 7%, record în Europa şi chiar în lume, anul trecut, şi cu tendinţă care se menţine şi anul acesta, avem un cadru legislativ care se modifică. Am anunţat de curând Legea parteneriatului public-privat care ştiu că este un element de maxim interes pentru firmele italiene, am anunţat de asemenea proiectele importante pe care vrem să le dezvoltăm împreună în parteneriat public-privat. Aţi văzut că Legea achiziţiilor publice se modifică pentru a simplifica foarte mult din procedurile la care şi companiile italiene participă astăzi. În dialogul structurat şi onest pe care îl avem cu mediul de afaceri a reieşit o mare problemă, şi anume puţinătatea forţei de muncă. Ce putem să facem? Guvernul României a a venit cu un program de guvernare şi cu un nou model economic. Am propus prin creşterea salariilor acest model pentru a putea să stabilizăm în România forţa de muncă de tip calificat la care contribuiţi mulţi dintre dvs, firmele cu capital italian active în România. Nevoia de sănătate, de servicii ale statului român, în învăţământ sunt în egală măsură valabile şi pentru dvs., şi pentru noi”, a susţinut Oprea.

Potrivit oficialului, faptul că România nu aparţine, astăzi, spaţiului Schengen reprezintă o barieră inclusiv pentru companiile cu capital italian care activează în România.

„Există astăzi, în contextul european, libertatea de a putea fi oriunde. Sunt lucruri bune, dar sunt lucruri care aduc şi provocări. Din discuţiile cu dvs., ştiu că vă afectează în egală măsură ca şi pe întreprinderile mici şi mijlocii din România, o barieră numită Schengen. Faptul că România nu aparţine astăzi spaţiului Schengen este o barieră inclusiv pentru companiile cu capital italian care activează în România. Care sunt măsurile pe care le propunem? Start-Up Nation se adresează deopotrivă şi celor care sunt în România, dar şi celor care au plecat în Italia şi care, din punctul meu de vedere, prin spiritul antreprenorial şi-au asumat riscul de a pleca din ţară. Au învăţat o calificare, au învăţat ceea ce înseamnă să lucrezi în Italia, pentru că la dvs coloana vertebrală a industriei este reprezentată de numărul şi de calitatea întreprinderilor mici şi mijlocii. Lucrăm în Guvernul României pentru a relansa noi proiecte pilot prin care să existe posibilitatea de a subvenţiona firmele care angajează noi lucrători. Lucru valabil inclusiv pentru românii care sunt plecaţi în Italia şi pentru firmele cu capital italian care sunt astăzi în România. În interiorul Ministerului pentru Mediul de Afaceri există şi Invest România. Aici avem un dialog permanent cu investitorii şi lucrul acesta doresc să se întâmple inclusiv cu investitorii italieni”, a afirmat ministrul.