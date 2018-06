Nicoleta Dumitrescu

Judeţul Prahova îşi menţine ritmul accelerat în ceea ce priveşte realizarea de noi investiţii de către firme cu capital străin. La doar două zile după ce o firmă din Republica Populară Chineză a anunţat că a ales România, respectiv Prahova, pentru producţia de autovehicule 100% nepoluante, ieri, o altă companie cu capital străin, British American Tobacco, prezentă în judeţ din anul 1997, a făcut public faptul că Ploieştiul va fi, pentru ţările europene, unicul furnizor de Neostik-uri, dispozitiv inovator de încălzire a tutunului – glo. Practic, în fabrica de la Ploieşti vor fi investiţi, în următorii cinci ani, 800 de milioane de euro, prin noua hală de producţie asigurându-se, într-o primă etapă, 200 de noi locuri de muncă. Pentru a saluta planurile de investiții strategice în unitatea de producție de la Ploiești și, implicit, în economia românească, ieri au fost prezenţi Viorel Ştefan, vicepremier, Eugen Teodorovici, ministru al Finanţelor, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, dar şi alţi reprezentanţi din cadrul administraţiei locale şi judeţene.

Înfiinţată în anul 1997, fabrica British American Tobacco (BAT) Ploieşti este cea mai mare companie de tutun din România şi a doua, ca mărime, din Europa, iar prin evenimentul organizat ieri a fost anunţată o nouă serie de investiţii, considerate strategice atât pe plan naţional, cât şi european. Practic, în această fabrică, în următorii cinci ani, vor fi investite fonduri în valoare de 800 de milioane de euro, ceea ce va permite extinderea produsului inovator de încălzire a tutunului – glo – în Europa, începând cu luna iulie a acestui an. În cadrul noii hale de producţie, construită de la zero pentru fabricarea Neostik-urilor, consumabilele din tutun care funcţionează cu dispozitivul glo – vor fi înfiinţate, într-o primă etapă, locuri de muncă pentru 200 de persoane. Anunţul a fost făcut ieri de către Ram Addanki, director general aria Europa Centrală şi de Sud, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, a parlamentarilor Rodica Paraschiv şi Răzvan Ursu, dar şi a unor reprezentanţi guvernamentali, respectiv al Finanţelor Publice, şi cel pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. „Suntem mândri că fabrica noastră din Ploieşti va deveni centru european strategic pentru producerea şi exportul de Neostik-uri pentru dispozitivul inovator de încălzire a tutunului – glo. Creştem producţia pentru a susţine lansările de glo în alte ţări europene. Investiţia noastră în fabrica de la Ploieşti susţine crearea, doar într-o primă etapă, a 200 de locuri de muncă, în contextul în care acum lucrează în fabrică 800 de persoane”, a declarat Ram Addanki. Acesta a mai adăugat că fondurile în valoare de 800 de milioane de euro care vor fi investite sunt o dovadă a anagajamentului companiei faţă de România, ţară care este „exact ceea ce caută acum investitorii, având în vedere că are un regim de creştere foarte înalt, confirmat şi la nivel european”. „În prezent, 60% dintre produsele fabricate în România pleacă la export în alte 45 de ţări, iar acest procent va creşte la 70%, ca urmare a noilor investiţii. Dorim să continuăm să investim în România şi sperăm că guvernul român va oferi predictibilitatea necesară”, a mai adăugat reprezentantul companiei menţionate. Şi pentru că au fost de faţă la aceste declaraţii, reprezentanţii guvernamentali au declarat că Executivul va susţine, în continuare, investiţiile străine în România. „Pentru că această investiţie a fost anunţată într-o zi de luni, zi despre care se spune că este cea mai grea a săptămânii, când nu se întâmplă mai nimic, mi-aş dori ca astfel de evenimente, precum cel de la Ploieşti, să se tot repete. Este o investiţie majoră care are, de asemenea, semnificaţii majore pentru comunitatea ploieşteană, având în vedere că se vor fabrica produse de ultimă generaţie. Asta înseamnă că România are potenţial şi este un îndemn şi pentru alţi investitori de a veni în România”, a declarat vicepremierul Viorel Ştefan. În completarea acestuia, Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a ţinut să menţioneze faptul că dacă investiţia de 800 de milioane de euro se va realiza în fabrica de la Ploieşti „atunci cei din Prahova au fost convingători”. Pe de altă parte, ministrul Finanţelor a mai anunţat că Guvernul îşi doreşte să stimuleze exportul, în acest sens, până la sfârşitul anului urmând să fie armonizată legislaţia fiscală, astfel încât aceasta să nu mai sufere modificări. Pe de altă parte, subliniind că lupta cu traficul ilicit este foarte importantă, Eugen Teodorovici a mai anunţat că, în ideea depistării produselor contrafăcute, se ia în calcul ca la toate punctele vamale mărfurile să treacă printr-un proces de scanare.

La rândul său, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, a ţinut să declare că este foarte bucuros că noua investiţie este realizată în oraşul său natal, Ploieşti. „Guvernul este alături de investitori şi va continua să-i sprijine. Iar faptul că în mare parte producţia de la Ploieşti va merge la export este şi o dovadă că reprezintă o decizie bună aceea de a investi în România”, a mai adăugat Radu Oprea.

Noua hală de producţie este construită de la zero, în total spaţiul creat pentru fabricarea produsului ce va ajunge pe pieţele din Europa fiind de peste 7.000 de metri pătraţi. De altfel, ieri, atât miniştrii, cât şi reprezentanţii presei au avut ocazia să facă un tur al fabricii, ocazie cu care au putut vedea care este drumul tutunului, prin intermediul a numeroase maşini, aparate şi filtre, de la balot până la pachetul de țigări.