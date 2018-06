Marian Badea – baschetprahova.wordpress.com

Marius Ciotlăuș (BCM U FC Argeş Piteşti, fost la C.S.M. Ploieşti în a doua parte a sezonului 2015 – 2016), Anton Diaconescu (Ştiinţa Bucureşti), Alin Andrieş (Cuza Sport Brăila, în locul lui Florin Popa – accidentat) şi ploieşteanul Vlad Dumitrescu (C.S.O. Voluntari) vor reprezenta România la FIBA 3×3 World Cup (Cupa Mondială de Baschet 3×3). Competiția va avea loc la Manila, în Filipine, în perioada 8 – 12 iunie, iar selecţionata masculină a României este prezentă pentru a cincea oară consecutiv.

Absolvent al Colegiului Naţional „Al.I. Cuza” Ploieşti, Vlad Dumitrescu (1.90m, 27 ani) a fost campion cu C.S.U. Asesoft Ploieşti de trei ori, dar a evoluat şi la formaţia satelit a aceluiaş club, alături de alţi tineri de perspectivă. În 2015, după desfiinţarea echipei de baschet C.S.U. Asesoft Ploieşti, Vlad a rămas în baschetul ploieştean, alături de echipa C.S.M. Ploieşti, înfiinţată chiar în acel an, formaţie cu care a reuşit să promoveze în prima ligă naţională.

Deşi promovată, echipa municipalităţii ploieştene nu s-a înscris în următoarea ediţie a Ligii Naţionale. Astfel că Dumitrescu a fost nevoit să-şi găsească o nouă echipă, evoluând, timp de aproape şase luni, pentru nou-promovata, pe atunci, în LNBM BCM Olimpic Baia Mare, pentru ca, ulterior, să accepte propunerea harghitenilor de la Miercurea Ciuc.

Sezonul trecut, Vlad Dumitrescu a ales să joace aproape de casă, la nou-înfinţata C.S.O. Voluntari, echipă cu care a reuşit multe evoluţii pozitive, fiind coşgeterul formaţiei în eşalonul secund. La egalitate de puncte cu C.S.M. Ploieşti şi cu B.C. Athletic Constanţa, dar cu rezultate modeste în întâlnirile directe, echipa ilfoveană nu a prins ultimul tren la Turneul de Promovare al Ligii 1, încheind pe locul 6.

La baschet 3×3, ploieşteanul Vlad Dumitrescu a obținut o singură clasare pe podium, la un turneu desfăşurat anul trecut, la Constanța, în cadrul Sport Arena Streetball.

În privinţa celorlalţi componenţi ai echipei naţionale a României la Cupa Mondială 3×3, Marius Ciotlăuș este cel mai bine clasat dintre componenţii tricolori în ierarhia mondială, acesta revenind în lotul național de 3×3, după sezonul precedent, în care a participat atât la Cupa Mondială din Franța, cât și la calificările pentru Cupa Europeană. Ciotlăuș, în vârstă de 22 de ani, a participat la șase evenimente Sport Arena Streetball sezonul trecut, cele mai bune rezultate fiind un succes la Superbet Constanța Streetball și două locuri doi la Palas Iași și Politehnica (București).

Anton Diaconescu (21 ani) are un procentaj de sută la sută la turneele Sport Arena Streetball din 2017, cu două participări şi două victorii, la Mangalia și la Constanța.

România va debuta în competiția din Filipine mâine, când are programate două meciuri, cu Noua Zeelandă (ora 7:30) și cu Kyrgyzstan (ora 8:40), în timp ce pe 11 iunie tricolorii vor juca împotriva Olandei (ora 7:10) și a campioanei en-titre, Serbia (ora 8:40), făcând parte din Grupa A. Orele sunt trecute conform fusului orar al României.

În urma punctelor acumulate de jucătorii români la turneele de baschet 3×3 FIBA Endorsed, România a obținut calificarea la Cupa Mondială și este cap de serie numărul 9. Competițiile organizate de Sport Arena Streetball contribuie cu peste 90 la sută din rankingul României în clasamentul pe națiuni.

Conform sistemului competiţional FIBA, primele două echipe din cele patru grupe vor accede în faza meciurilor eliminatorii, urmând să continue cursa spre trofeul mondial. Toate meciurile de la FIBA 3×3 World Cup 2018 vor fi transmise în direct, pe pagina oficială de facebook: https://www.facebook.com/3x3mania/.

În celelalte grupe ale competiţiei mondiale de la Manila sunt repartizate următoarele echipe:

Grupa B: Slovenia, Polonia, Estonia, Japonia, Indonezia.

Grupa C: Rusia, Brazilia, Mongolia, Canada, Filipine.

Grupa D: Letonia, Ucraina, Croaţia, Iordania, Nigeria.