Ultimul amical de dinaintea startului în “Cupa Naţiunilor”, noua competiţie UEFA care debutează în septembrie, este, pentru prima reprezentativă a României, cel cu Finlanda, programat astăzi, de la orele 20,30, la Ploieşti.

Un meci care încheie perioada pregătirii de vară pentru echipa naţională a ţării noastre, condusă de Cosmin Contra, antrenor care are “Ploieştiul la suflet”, aici debutând ca antrenor al Naţionalei, cu un success, anul 2018 fiind, din acest punct de vedere, perfect pentru România – victorii pe linie, dar, din păcate, numai în jocuri amicale (am bătut, pe rând, Israel, Suedia şi Chile).

Un joc în care ploieştenii îl pot revedea pe Constantin Budescu, “regăsit şi reactivat” de Contra, care i-a dat încredre acestuia, fostul junior petrolist marcând de altfel golul victoriei în ultimul amical, cel cu Chile, din Austria, de săptămâna trecută.

Meciul din această seară va fi unul cu adevărat special pentru unul dintre jucătorii importanţi ai fotbalului românesc. Cu prilejul partidei România – Finlanda, la 40 de ani, Bogdan Lobonț (legitimat acum la AS Roma, fost la Ajax, Fiorentina, Rapid, Dinamo şi Corvinul) a decis să își încheie cariera de jucător pe stadionul “Ilie Oană” din Ploiești. Ultima partidă ca portar a celui care a îmbrăcat de 85 de ori tricoul României, participând și la turneele finale Euro 2000 și Euro 2008 va fi, cu siguranţă, unul dintre momentele emoţionante ale amicalului, cel poreclit “Pisica” adresând o scrisoare emoţionantă fanilor, la acest moment, al retragerii din fotbalului românesc:

„Mă adresez întâi de toate vouă, cei care m-ați sprijinit și aplaudat în decenii de carieră, cei care mi-ați dat încredere să trec peste momentele grele și cei alături de care m-am bucurat mereu la marile performanțe. Astăzi, a sosit momentul să trec într-o nouă etapă a poveștii mele în fotbal. Am avut oportunitatea și privilegiul să fac performanță pentru 7 familii fotbalistice unde am întâlnit jucători, antrenori și conducători de mare calitate, care mi-au permis în fiecare zi să învăț lucruri noi… Vreau să mulțumesc tuturor antrenorilor și staff-urilor tehnice cu care am lucrat, tuturor conducătorilor care au avut încredere în mine, staff-urilor medicale care m-au ajutat să trec mai ușor peste accidentări, team-managerilor și ofițerilor de presă. În mod special, echipei “invizibile” din spatele echipei: bucătari, kit manageri, șoferi, staff-uri hoteliere și de îngrijire a terenurilor. Fiecare dintre aceștia au făcut de neuitat fiecare moment al carierei mele. Nu în ultimul rând, jurnaliștilor care au crezut în parcursul meu și celor care au știut să critice constructiv, contribuind la creșterea mea profesională.

Astăzi, trec într-o nouă etapă a poveștii mele în fotbal, emoționat, puternic și plin de energie în același timp….Cu mâna la inimă ca de fiecare dată când am jucat pentru tricolor, vă mulțumesc!”, a scris Lobonţ.

Lotul României la meciul de astăzi

Portari: Ciprian Tătărușanu (FC Nantes, 50/0), Florin Niță (Sparta Praga, 2/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Bogdan Lobonț (AS Roma, 85/0)

Fundași: Cristian Manea (CFR Cluj, 2/0), Romario Benzar (FCSB, 12/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 26/0), Ionuț Nedelcearu (UFA, 2/0), Mihai Bălașa (FCSB, 3/0), Alin Toșca (Benevento, 12/0), Nicușor Bancu (CS U Craiova, 2/0)

Mijlocași: Alexandru Cicâldău (FC Viitorul, 2/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 2/0), Dragoș Nedelcu (FCSB, 2/0), Constantin Budescu (FCSB, 10/5), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 22/8), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 6/1), Dennis Man (FCSB, 1/0), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 35/4), Alexandru Mitriță (CS U Craiova, 2/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 15/2), Adrian Stoian (Crotone, 1/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 26/5)

Atacanți: George Țucudean (CFR Cluj, 5/1), George Pușcaș (Novara, 1/0), Alexandru Băluță (CS U Craiova, 4/1)