Liga a II-a, devenită mai interesantă ca niciodată, prin prisma prezenţei unor echipe cu tradiţie, în acest eşalon, a început să “mişte” la toate capitolele, practic, lucrurile schimbându-se de la o zi la alta pentru toate echipele participante, la unele dintre ele chiar semnificativ.

Zilele trecute, mai multe dintre adversarele Petrolului au “trăit” schimbări importante, printre acestea numărându-se înlocuirea antrenorului de la Chindia Târgovişte – Nicu Croitoru cu fostul internaţional Viorel Moldovan, preluarea celor de la Academica Clinceni de către FCSB (Gigi Becali, de fapt), posibilitatea ca FC Baloteşti, de unde şi Petrolul ia acum jucători, să colaboreze cu Concordia Chiajna – de la prim-divizionară urmând să ajungă la ilfoveni antrenorul Marin Dună şi mai mulţi jucători tineri, ACS Poli a schimbat banca tehnică, punând, de asemenea, tot un fost internaţional cu licenţă PRO pe bancă – pe Ionel Ganea, Farul se desparte de Petre Grigoraş, chiar după promovarea obţinută in-extremis, iar Juventus Bucureşti (fosta prim-divizionară) este posibil nici măcar să nu se înscrie în Liga a II-a!

Între timp, ploieştenii continuă campania de întărire a lotului în perspectiva viitoarei stagiuni competiţionale, ieri semnând şi atacantul Alexandru Eugen Nica (20 de ani, 1.81 m. înălţime, s-a remarcat în ediţia trecută a eşalonului secund, marcând 12 goluri în cele 33 de partide jucate în tricoul formaţiei CS Baloteşti, unde evoluase sub formă de împrumut de la Juventus Bucureşti) .

Asta după ce semnase şi mijlocaşul central Cristian Danci (29 ani) un angajament valabil pentru următoarele două sezoane! Danci a adunat 82 de prezenţe în Liga I, pentru FC Botoşani (2013-2015) şi Gaz Metan Mediaş (2016-2018), trecând chiar şi prin judeţul nostru, pe la defuncta Fortuna Poiana Câmpina. Ultima dată el a îmbrăcat tricoul formaţiei FC Hermannstadt Sibiu, cu care a reuşit promovarea în prima divizie, fiind disponibilizat apoi.

Claudiu Herea (28 ani, mijlocaş, ex CS Baloteşti), Florin Plămadă (26 ani, fundaş central, ex FC Botoşani), Sebastian Ghinga (31 ani, mijlocaş defensiv, ex Sepsi OSK Sfântu Gheorghe) şi Jean Theodoro Sobrinho (25 ani, mijlocaş ofensiv, ex Zimbru Chişinău), plus cei doi “ultimi semnaţi” sunt transferurile oficiale ale Petrolului, până acum.

În plus, portarii Daniel Isvoranu (19 ani) şi Leonard Petrişor (20 ani), precum şi mijlocaşii Mihai Ene (19 ani) şi Antonio Cruceru (21 ani) vor fi ţinuţi, în continuare, sub observaţie, urmând ca o decizie definitivă în privinţa lor să se ia înaintea plecării în cantonamentul din Slovenia şi, desigur, în funcţie de viitoarele transferuri reuşite.