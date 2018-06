• Instanţa Supremă a dispus achitarea

Violeta Stoica

Ieri, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au dispus achitarea tuturor persoanelor trimise în judecată într-un dosar instrumentat de procurorii de la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, una dintre cauzele în care “unitatea de elită” a vrut “să-i facă” pe fostul deputat de Prahova Sebastian Ghiță și pe șefi importanți din Poliția prahoveană și din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

În timp ce președintele României calcă în picioare o decizie a Curții Constituționale a României și o susține (ne)condiționat pe Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, instituția condusă de aceasta din urmă este făcută praf și pulbere de către judecătorii celei mai importante instanțe din țară! Mai precis, nu numai că pierde pe bandă rulantă procese, ci se mai și dovedește că unii dintre inculpații trimiși în judecată de “unitatea de elită” de la Ploiești au făcut arest preventiv degeaba, luni la rând, și ulterior au fost achitați de către magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Cine va răspunde pentru aceste probleme? Ce importanță va mai avea o eventuală condamnare a României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru oamenii care au lăsat deoparte o carieră sau pur și simplu s-au trezit cu viețile distruse deoarece niște procurori au găsit de cuviință că pot fi aruncați fără motiv după gratii?

Toți cei trimiși în judecată, la finalul anului 2016, în dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, respectiv Sebastian Ghiță – om de afaceri și fost deputat de Prahova, Liviu Tudose – fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Viorel Dosaru – fost șef al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Aurelian Mihăilă – fost procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, Constantin Ispas – fost ofițer de poliție și fost șef al DGA Ploiești, au fost achitați, ieri, de către magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătorii Instanței Supreme luând această decizie pentru că faptele nu au existat sau nu sunt prevăzute de legea penală.

Magistrații au mai hotărât, de asemenea, revocarea mandatului de arestare dispus în această cauză pe numele lui Sebastian Ghiță, mandat în baza căruia s-a și cerut, de altfel, extrădarea acestuia din Serbia, lucru care pune sub semnul întrebării justificarea continuării acestei proceduri aflată în derulare. Mai mult decât atât, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au mai decis și restituirea cauțiunii achitate de către Sebastian Ghiță, în valoare de 59,4 milioane de lei, precum și ridicarea sechestrului instituit asupra bunurilor acestuia tot prin ordonanță a procurorilor de la “unitatea de elită” a Direcției Naționale Anticorupție de la Ploiești.

Strigător la cer este și modul în care s-a constituit acest dosar al lui Sebastian Ghiță, un amalgam de infracțiuni fiind pus în seama acestuia, la trimiterea în judecată, alături de foști șefi din Poliția prahoveană și din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Ghiță a fost, practic, târât în acest proces penal în baza unui rechizitoriu formulat de DNA Ploiești în care fostul deputat era acuzat – la trimiterea sa în judecată – de două infracțiuni de dare de mită, cumpărare de influență, spălare a banilor, șantaj, două infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dar și… conducerea unui vehicul fără permis de conducere! O combinație care s-a dorit letală pentru fostul deputat de Prahova, dar care s-a dovedit a fi – în urma deciziei de ieri a Instanței Supreme – o înșiruire de fapte închipuite.

Scandalurile izbucnite la DNA Ploiești – după ce persoane care au ajuns să fie cercetate de procurorii anticorupție de aici au ieșit în spațiul public cu înregistrări audio și cu înscrisuri prin care se arătau abuzurile la care au fost supuse în timpul anchetelor – au determinat o serie de cercetări disciplinare declanșate împotriva unor personaje importante din serviciul teritorial de la Ploiești. Valuri de plângeri împotriva procurorilor au curs și la Parchetul General, printre acestea fiind și cele semnate de către inculpați din dosarul încheiat ieri la instanța de fond a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Soluția dată de magistrații de la Instanța Supremă în acest dosar este elocventă pentru modul în care s-au derulat lucrurile și pentru modul în care s-au creat cauze penale. Este rușinos pentru o așa-zisă “unitate de elită” a Direcției Naționale Anticorupție ca un dosar trimis cu mare tam-tam în fața magistraților să se încheie cu achitări pentru că faptele nu există sau pentru că faptele nu sunt prevăzute de legea penală, ceea ce ridică mari semne de întrebare atât asupra profesionalismului cu care se acționează împotriva “marii corupții”, cât și asupra procedurilor folosite, uneori, în cadrul anchetelor penale.

• Soluţia integrală dată ieri de magistraţi

Pentru a nu exista loc de interpretări, prezentăm integral soluția dată de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție în acest dosar:

“I. În temeiul art.396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul TUDOSE LIVIU MIHAIL pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza a II-a din Legea 78/2000;

-luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 7 lit. b din Legea 78/2000, totul cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.p., (fapte din perioada iunie 2013- primăvara anului 2014) întrucât faptele nu există.

II. În temeiul art.396 alin. 5 C.procedură penală raportat la art.16 lit. a C.procedură penală achită inculpatul DOSARU VIOREL pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 N. Cod penal raportat la art. 7 lit. c din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal și

-folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza a II-a din Legea 78/2000 (fapte din perioada iunie 2013-septembrie 2013), întrucât faptele nu există.

În temeiul art.396 alin. 5 C.procedură penală raportat la art.16 lit. b teza întâi C. procedură penală achită inculpatul DOSARU VIOREL, cu aceleași date de stare civilă, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art.291 alin.l C.pen. rap. la art.7 lit. c din Legea nr. 78/2000 și favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 C.p, cu aplicarea prevederilor art. 5 C.p. (fapte din data de 22.07.2012) totul cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 și 2 Cod penal cu referire la art. 5 alin. 1 Cod penal, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

III. În temeiul art.396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art.16 lit. b teza întâi Cod procedură penală achită inculpatul ISPAS CONSTANTIN pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 N. Cod penal raportat la art. 7 lit. c din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (fapta din vara anului 2013), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art.396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art.16 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul ISPAS CONSTANTIN, cu aceleași date de stare civilă, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza I din Legea 78/2000, cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 5 alin. 1 N. Cod penal. (faptă din perioada septembrie 2013- octombrie 2013) întrucât fapta nu există.

IV. În temeiul art 386 Cod procedură penală respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești în ceea ce-l privește pe inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN-AURELIAN din cele două infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza I din Legea 78/2000 (prima din perioada iunie 2013- primăvara anului 2014 iar cea de-a doua din perioada iunie 2013- septembrie 2013) într-o singură infracțiune de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza I din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.penal (două acte materiale). În temeiul art.396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art.16 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN-AURELIAN pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza I din Legea 78/2000 și dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 N. Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (fapte din perioada iunie 2013- primăvara anului 2014 în raport de inculpatul Tudose Liviu Mihail), întrucât faptele nu există. În temeiul art.396 alin. 5 C.procedură penală raportat la art.16 lit. a C.procedură penală achită inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN-AURELIAN, cu aceleași date de stare civilă, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza I din Legea 78/2000 și dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 N. Cod penal raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal (fapte din perioada iunie 2013- septembrie 2013 în raport de inculpatul Dosaru Viorel), întrucât faptele nu există. În temeiul art.396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art.16 lit. b teza întâi Cod procedură penală achită inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN-AURELIAN, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea prevederilor art. 5 C.p. (faptă din data de 22.07.2012) întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art.396 alin. 5 C.procedură penală raportat la art.16 lit. a C.procedură penală achită inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN-AURELIAN, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 2 din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 5 C.pen. (faptă din data de 22.07.2012) întrucât fapta nu există. În temeiul art.396 alin. 5 C.procedură penală raportat la art.16 lit. b teza întâi Cod procedură penală achită inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN-AURELIAN pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, faptă prev. de art. 13/1 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin. 1, 2 și 3 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. (faptă din martie 2011) întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În temeiul art.396 alin. 5 C.procedură penală raportat la art.16 lit. a Cod procedură penală achită inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN-AURELIAN pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen. (fapta din dată de 28.03.2011), totul cu aplicarea art.38 alin.2 C.p., întrucât fapta nu există. Dispune revocarea măsurii arestului preventiv în ceea ce-l privește pe inculpatul GHIŢĂ SEBASTIAN-AURELIAN de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 1 din data de 05.01.2017, emis de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, Secţia Penală, în dosarul nr.2457/1/2016. În temeiul art. 67.alin. 1 din Legea nr. 302/2004 dispune comunicarea prezentei hotărâri în termen de 24 de ore de la pronunțare Ministerului Justiției. Dispune ridicarea măsurii sechestrului instituită prin ordonanţă nr. 308/P/2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești din data de 13.05.2016 asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului GHIŢĂ SEBASTIAN-AURELIAN. Dispune restituirea cauţiunii în sumă de 59.417.133 lei instituită prin ordonanţa de dispunere a măsurii controlului judiciar pe cauţiune din 31 martie 2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești. În temeiul art. 25 alin. 5 C. procedură penală, lasă nesoluționată latura civilă a cauzei în ceea ce privește partea civilă SC TEHNOLOGICA RADION SRL.

V. În temeiul art 386 Cod procedură penală respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești în ceea ce-l privește pe inculpatul MIHĂILĂ AURELIAN CONSTANTIN după cum urmează: din infracțiunile de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza a II-a din Legea 78/2000 și cercetare abuzivă, prevăzută de art. 280 alin. 2 Cod Penal în infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiției, faptă prevăzută de art 274 Cod penal raportat la art. 304 alin.1 C.penal (fapte din vara anului 2014) în principal, iar în subsidiar din infracțiunile de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza a II-a din Legea 78/2000 și cercetare abuzivă, prevăzută de art. 280 alin. 2 Cod Penal în infracțiunea de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice prevăzută de art. 304 alin.1 C.penal (fapte din vara anului 2014). În temeiul art.396 alin. 5 C.procedură penală raportat la art.16 lit. a C.procedura penală achită inculpatul MIHĂILĂ AURELIAN CONSTANTIN pentru săvârșirea infracțiunilor de: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza a II-a din Legea 78/2000 (fapta din vara anului 2013); folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b teza a II-a din Legea 78/2000 (faptă din vara anului 2014) și cercetare abuzivă, prevăzută de art. 280 alin. 2 Cod Penal, (faptă din vara anului 2014) totul cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 C. pen., întrucât faptele nu există.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru inculpații Tudose Liviu Mihail, Dosaru Viorel, Ispas Constantin și Mihăilă Aurelian Constantin, în sumă de câte 520 lei, rămân în sarcina statului. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14 iunie 2018″.

• Martorii cu identitate protejată au afirmat că li s-au dictat declaraţiile sub presiune

Constantin Ispas, fostul şef al DGA Prahova, a comentat ieri, la Antena3, decizia ÎCCJ de achitare în dosarul lui Sebastian Ghiță, spunând că mărturiile martorilor au contat foarte mult în hotărârea magistraților de la Instanța Supremă: „Foarte mult au contat declarațiile martorilor cu identitate protejată, care au susținut în instanță că au fost audiați de către procurorul Negulescu, care era incompatibil cu calitatea de procuror în acest dosar, că li s-au dictat sub presiune declarațiile, ceea ce și corespunde realității. Eu am spus de la început despre metodele acestui domn procuror și mă aflu în fața primei bătălii. Din 2015 am avut curajul să spun ce se întâmplă în Prahova. Dl Negulescu a făcut marea parte de cercetări, doar că semnăturile pe declarații le-au avut dl Onea și dna Răileanu”.

• Septembrie 2017: Ghiţă și Bădescu, achitaţi într-un alt dosar al DNA Ploiești

Judecătorii Instanței Supreme au dat și în septembrie 2017 o grea lovitură “unității de elită” a Direcției Naționale Anticorupție, pronunțând achitarea fostului deputat de Prahova Sebastian Ghiță, dar și a fostului primar al municipiului Ploiești, Iulian Bădescu. Decizia dată de magistrați, în toamna anului trecut, a vizat dosarul în care Sebastian Ghiță și Iulian Bădescu fuseseră învinuiți de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești de dare, respectiv luare de mită pentru finanțarea echipei de baschet Asesoft.

Judecătorii au decis și în acest caz ridicarea sechestrului asigurător dispus în cauză asupra bunurilor mobile și imobile ale celor doi, cheltuielile din faza de urmărire penală și din faza de judecată, de 20.000 de lei, fiind suportate de către stat.