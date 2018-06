V. Stoica

Cea de-a opta ediție a ,,Concursului de Eleganță de la Sinaia”, organizat de Primăria Orașului Sinaia, în parteneriat cu Retromobil Club România, sub patronajul Principelui Radu al României și cu sprijinul Muzeului Național Peleș, se va desfășura mâine în orașul de pe Valea Prahovei, acest eveniment fiind încadrat în categoria A în calendarul Federației Internaționale a Vehiculelor Istorice.

Programul evenimentului, la care accesul publicului este gratuit, începe la ora 10.00, pe Domeniul Regal Peleș, unde automobilele participante vor fi expuse până la ora 16.00. De la aceeași oră vor începe de altfel și tururile ghidate de prezentare, punctul de întâlnire fiind la Terasa ,,La Tunuri’’.

Timp de o oră și jumătate, între 12:00 și 13:30, va avea loc prezentarea oficială a automobilelor pe Platoul Castelului Peleş, vehiculele de epocă urmând să facă turul orașului Sinaia între orele 17.00 și 18.00, evenimentul încheindu-se cu festivitatea de premiere, care va avea loc la Casino Sinaia. „Anii interbelici au fost vârsta de aur a concursurilor de eleganță automobilistică, România fiind unul din primele state din lume în care s-au organizat astfel de evenimente. Concursul de Eleganță de la Sinaia aduce, an de an, un omagiu unei epoci deosebite și rafinate, făcând legătura între istorie, patrimoniu și cultură. Sper ca toate cele 30 de autovehicule să vă încânte și să ofere o zi de neuitat”, a declarat Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Concursul de Eleganță de la Sinaia a fost lansat în anul 1934, de către Automobil Clubul Regal Român (A.C.R.R.), fiind reluat din anul 2011 cu vehicule istorice, în organizarea Retromobil Club România (R.C.R.), asociație care anul acesta aniversează 20 de ani de activitate. Pentru ediţia din 2018 sunt înscrise 30 de automobile în şase categorii: Antebelice Cabriolet/ Antebelice Sedan/ Postbelice Sedan/ Postbelice Cabriolet/ Postbelice Coupe și Fabricat în România (19 mărci prezente) și colecționari din patru țări, respectiv din Serbia, Bulgaria, Germania și România. 10 dintre automobilele participante au fost fabricate înainte de anul 1940, cel mai vechi automobil din concurs fiind produs în 1921.