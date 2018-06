Preşedintele Coaliţiei Românilor pentru Combaterea Corupţiei (SUA), Chris Terhes, l-a criticat pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru că i-a cerut lui Klaus Iohannis să nu respecte decizia CCR privind revocarea procurorului şef DNA şi a afirmat că singurul liberal ”normal la cap” este Viorel Cataramă, potrivit Mediafax.

”Se vede că din toată conducerea PNL-ului singurul normal la cap, şi cu adevărat liberal, a rămas Cataramă. Restul, de la parlamentari liberali până la pretinşi intelectuali, repetă aceleaşi punctaje securist anarhice care nu fac decât să-i compromită atât la nivel individual cât şi ca partid. Nu doar că actualul PNL nu mai are nimic cu liberalismul, dar nu mai are nimic în comun cu democraţia şi statul de drept. Să ceri ca deciziile CCR să nu se respecte, să-i ceri lui Iohannis să nu respecte Constituţia, să minţi cu neruşinare cu privire la atribuţiile CCR arată nu doar dispreţ faţă de oameni, pe care-i consideri retardaţi, dar dispreţ faţă de Constituţie şi funcţia prezidenţială”, a scris Chris Terhes pe contul său de Facebook.

În opinia preşedintelui Coaliţiei Românilor pentru Combaterea Corupţiei, ”trebuie să-i consideri pe oameni retardaţi să ieşi public şi să afirmi că CCR doar constată conflicte, nu le şi rezolvă”, în condiţiile în care textul Constituţiei spune clar că CCR „soluţionează” conflicte

juridice de natură constituţională.

”Ca să soluţioneze prima dată le constată, dar odată constatate CCR şi spune cum să se deblocheze situaţia. Dacă Preşedintele a generat acel conflict, CCR îi spune şi lui ce să facă să se poată debloca situaţia, aşa cum CCR a spus de fiecare dată în situaţii de conflict. Că e câte un liberal cam şters de prin Parlament care repetă aceste aberaţii, nu poţi avea decât milă pentru săracul sclav. Când însă astfel de aberaţii sunt repetate şi de unii cu pretenţii de intelectuali care se dau liberali, îţi dai seamă că PNL e terminat. Unii spun că PNL va avea soarta PNŢCD. Sunt greşiţi! PNŢCD a făcut greşeli de strategie politică după ’98, însă nu s-a compromis doctrinar, motiv pentru care poate reveni. Coposu şi Raţiu erau în război deschis cu Iliescu, Iliescu a trimis minerii peste Coposu care i-au devastat casa şi sediul partidului, însă Coposu ori Raţiu niciodată nu au recurs la mijloace bolşevice similare contra lui Iliescu. Şi n-au făcut asta nu pentru că nu puteau cere şi ei unor ţărănişti înfocaţi să îi ia la măciuci pe fesenişti, însă au avut maturitatea şi înţelepciunea să ştie că nu poţi aduce democraţia în România practicând metode bolşevice. Ceea ce face acum PNL, însă, îl compromite iremediabil doctrinar. Scriu aici să rămână on the record: Orban şi şleahta de impostori care-l înconjoară au compromis iremediabil PNL-ul”, a conchis Terhes.

Coaliţia Românilor pentru Combaterea Corupţiei este o organizaţie non-profit înfiinţată în 2014 în California (SUA) ”pentru a da o voce comunităţii romaneşti şi pentru a sprijini statul de drept şi lupta pentru combaterea corupţiei în România”.