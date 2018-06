Nicoleta Dumitrescu

Finalizarea staţiei de tratare mecano – biologică din Ploieşti, cea mai nouă investiţie din Prahova, realizată cu fonduri europene, aduce cu sine şi o serie de elemente de unicitate la nivel naţional. Pe de o parte, este cel mai mare şi performant obiectiv de acest gen din România, iar după efectuarea unor serii de probe, care vor dura până la sfârşitul lunii august, s-a luat în calcul ca deşeurile biodegradabile produse de către ploieşteni, care vor fi suspuse mai multor tratamente tehnologice speciale la această staţie, să fie transformate fie în îngrăşământ pentru spaţiile verzi, în compost şi chiar şi în…combustibil pentru încălzirea propriilor locuinţe. Confirmarea a venit, la începutul acestei săptămâni, când s-au făcut probele de lucru ale staţiei menţionate, în prezenţa ministrului Mediului, Graţiela Gavrilescu. Investiţia reprezintă ultimul obiectiv din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”.

Ploieşti, zona fostei rampe de gunoi de la Telejean, luni după-amiază. Lume multă, oficiali din administraţia judeţeană şi locală, inclusiv ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu. Obiectiv – Staţia de Tratare Mecano-Biologică a deşeurilor biodegradabile Ploieşti. Având în vedere că a fost vorba despre demararea probelor tehnologice, toată lumea a fost echipată, inclusiv ziariştii, cu vestă şi cască de protecţie. Nici nu am pus bine piciorul pe platforma betonată că, în faţa noastră, a apărut o maşină cu gunoi. Era plină ochi, iar asta s-a văzut imediat ce încărcătura a fost rostogolită în faţa privitorilor, damful rezultat determinându-i pe cei de faţă să întoarcă nasul, la propriu. Numai că operaţiunea de descărcare a maşinii de gunoi a avut, imediat, şi o explicaţie. Cei prezenţi au fost martorii circuitului gunoielor, în sensul că, după buncărul de primire, acestea sunt trimise către tocătoare, cu ajutorul unor benzi, după care ajung în zona de tratare mecanică şi biologică.

Staţia de tratare mecano-biologică Ploieşti reprezintă ultimul obiectiv din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”, finanțat atât în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, cât și în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, beneficiarul fiind Consiliul Judeţean Prahova. Investiţia s-a ridicat la valoarea totală de 51.707.063,19 lei – fără TVA şi a inclus proiectarea, execuția lucrărilor și testarea echipamentelor. Staţia are o capacitate de prelucrare de 150.000 tone pe an, scopul acesteia fiind acela de a completa infrastructura existentă la nivelul județului Prahova în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, astfel încât la punerea ei în funcțiune la întreaga capacitate să poată fi îndeplinite mai multe obiective: reducerea cantității de deșeuri biodegradabile la depozitare conform obligațiilor asumate prin tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană; creșterea capacității de recuperare a deșeurilor, ca urmare a tratării mecano-biologice a deșeurilor biodegradabile în cadrul Stației de tratare mecano-biologice de la Ploiești; optimizarea sistemului de management al deșeurilor prin reducerea impactului aferent transportului deșeurilor la facilitățile de tratare și/sau depozitare.

Astfel, prin finalizarea acestui obiectiv, dar şi prin efectuarea probelor tehnologice, Consiliul Judeţean Prahova – care are în proprietate staţia – va încheia implementarea infrastructurii aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”. Managerul de proiect, Silvia Constantinescu, a declarat că probele tehnologice vor dura până la sfârşitul lunii august, urmând ca obiectivul să funcţioneze la întreaga capacitate, în două schimburi, începând cu luna septembrie. “Odată cu finalizarea acestei staţii, proiectul nu se oprește aici. Trebuie identificate soluţii astfel încât preţul de colectare a gunoiului de la populaţie să fie sub control, dar şi să putem să ne încadrăm în prevederile legale în ceea ce priveşte depozitarea gunoiului, inclusiv ţintele legate de sortare şi de încheiere a contractelor de ridicare a gunoiului, din partea populaţiei”, a subliniat aceasta.

Prezentă la acest eveniment, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat că investiţia de la Ploieşti, care este integral românească, este cea mai mare şi mai performantă din ţară. Totodată, participând şi la prima probă de lucru de la această staţie, cu un prim transport de deșeuri municipale colectate din Ploiești, care au fost sortate mecanic și depozitate diferențiat, în funcție de destinație, aceasta a declarat: ”Ca ministru al Mediului, care, în ultimul an, am văzut, în întreaga țară, cu strângere de inimă, foarte multe obiective nefuncționale, vă mărturisesc faptul că mi-aș dori să pot organiza un schimb de experiență aici, la Ploiești, pentru a dovedi că, dacă există voință politică, responsabilitate și profesionalism, astfel de sisteme pot funcționa foarte eficient. Sunt sigură că autoritățile județene vor reuși să valorifice superior deșeurile municipale, prin recuperarea celor reciclabile și utilizarea unei mari părți din celelalte la fabricarea compostului, a cimentului și, în viitor, prin gazeificare, la obținerea energiei termice. Practic, se poate ajunge la performanţa ca deşeurile produse de ploieşteni să fie transformate în combustibil cu care vor putea fi încălzite tot locuinţele acestora”.