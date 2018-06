V.Stoica

La finalul lunii mai, consilierii locali din orașul prahovean Slănic au modificat din nou tarifele de intrare la Complexul Baia Verde din localitate, instituind taxe de intrare și sub formă de abonamente.

Potrivit documentului emis de autoritatea locală, taxele de intrare individuale vor fi menținute la același nivel aprobat în urmă cu două luni, însă turiștii vor avea ocazia să își achiziționeze abonamente individuale, iar grupurile de elevi/studenți și însoțitorii lor vor avea tarife speciale. Astfel, un abonament de intrare pentru șapte zile va costa 100 de lei, în timp ce o taxă de intrare pentru un grup organizat de 10 copii, elevi sau studenți plus însoțitor va costa 70 de lei. O hotărâre anterioară a aleșilor locali prevedea ca pentru acest an taxa de intrare pentru adulți să fie de 20 de lei/ zi, pentru elevi și studenți – de 10 lei/zi, pentru închiriere șezlong – 8 lei/zi și pentru închirierea unei umbrele – 6 lei/zi.

Anul trecut, a fost mai mică doar taxa de intrare pentru adulți, care s-a situat la valoarea de 18 lei/persoană/zi. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului “Întreținere și exploatare lacuri Baia Verde”, adoptat anul trecut de către aleșii locali din Slănic, atribuțiile noii structuri constau în principal în asigurarea condițiilor pentru buna funcționare a activității complexului turistic – dotări cu bănci de grădină, coșuri de gunoi, șezlonguri și umbrele, colaci de salvare, schimbarea apei de cel puțin două ori pe săptămână în cazul piscinelor alimentate de la rețeaua de apă potabilă, asigurarea punctului de prim ajutor (inclusiv participarea la acțiuni de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec), paza patrimoniului.