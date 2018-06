Klaus Iohannis a anunțat că este hotărât să candideze pentru încă un mandat de preşedinte al României. ”Vreau să vă comunic acum, aici, în această dimineaţă frumoasă (n.n.- sâmbătă): sunt ferm hotărât să candidez pentru încă un mandat de preşedinte al României”, a spus la Sibiu Klaus Iohannis. Preşedintele a precizat sâmbătă la Sibiu că a decis să facă anunţul despre candidatura sa la al doilea mandat pentru Preşedinţie în contextul sondajelor care arată un nivel de nemulţumire al românilor. Iohannis a spus că a văzut sondaje care arătau că nivelul de nemulţumire a depăşit 80 la sută, ceea ce înseamnă că ”lumea nu mai are încredere în clasa politică”. ”În acest context am considerat că acest anunţ poate să constituite un punct interesant, poate unii vor fi încurajaţi să meargă mai departe, alţii probabil nu vor primi aşa bine acest anunţ. În orice caz mi s-a părut că este necesară o clarificare a intenţiilor mele pentru ceea ce urmează”, a afirmat preşedintele. Întrebat cine crede că nu primeşte bine anunţul, Iohannis a răspuns: ”Cred că PSD nu este extrem de fericit că am făcut acest anunţ”. Preşedintele s-a aflat la Sibiu la întâlnirea foştilor săi colegi din Colegiul Naţional ”Samuel von Brukenthal”.

În urma acestor declarații, reacțiile politicienilor n-au întârziat să apară. Astfel, vicepreşedintele PSD, Paul Stănescu, a spus despre anunţul făcut de preşedintele Klaus Iohannis referitor la o nouă candidatură la Preşedinţie, că fiecare cetăţean e liber să facă orice. ”Fiecare cetăţean din această ţară e liber să facă orice, dar ceea este incredibil este că e primul preşedinte care nu respectă decizia Curţii Constituţionale. Putem candida toţi, depinde cine va câştiga alegerile şi, fiind exemplul numărul unu în această ţară, e foarte complicat. Domnul preşedinte Klaus Iohannis, dacă merge în acelaşi ritm, nu ştiu dacă mai poate câştiga un nou mandat, poporul să-l mandateze din nou. Am avut epoca Băsescu şi vedem că nu s-a schimbat nimic, ba din contră, în era Klaus Iohannis deja e mai rău, lucrurile nu merg bine deloc”, a menționat Paul Stănescu. De asemenea, preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, susţine că intenţia lui Klaus Iohannis de a candida pentru un nou mandat prevesteşte ”o nenorocire” pentru România, în timp ce liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, se întreabă dacă Iohannis a decis singur să candideze sau ”l-a chemat Orban”.

Pe de altă parte, liderul USR, Dan Barna, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că Iohannis a decis să anunţe că va candida pentru un nou mandat de Preşedinţie în această perioadă “de conflict” pentru a transmite un mesaj că rămâne să “lupte împotriva a ceea ce face astăzi PSD şi Liviu Dragnea”.