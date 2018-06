Ieri, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că aşteaptă motivarea Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte decizia referitoare la revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, subliniind că procurorii nu trebuie să fie „controlaţi politic”, iar autoritatea ministrului Justiţiei ar trebui să fie folosită pentru a-i apăra pe aceştia, potrivit Agrepres. „Aştept motivarea Curţii, pe care o vom citi până o înţelegem (…), după care voi comunica ce trebuie făcut sau ce voi face eu (…) Această decizie a Curţii aparent vorbeşte doar despre o chestiune foarte concretă, de revocare sau nerevocare a procurorului-şef DNA. În realitate, însă, sunt mult mai multe teme care apar (…). Bunăoară, statutul procurorilor. Eu, personal, sunt convins şi voi acţiona în consecinţă. Evident că procurorii trebuie să fie independenţi. Procurorii în niciun caz nu trebuie să fie controlaţi politic, procurorii nu pot fi în subordinea unui politician, fie el şi ministru. În consecinţă, orice am face noi în România, ca stat, trebuie să asigure independenţa procurorilor pentru a garanta, în definitiv, o justiţie independentă”, a spus şeful statului, la Palatului Cotroceni. Totodată, Iohannis a precizat că ministrul Justiţiei ar trebui să îşi folosească autoritatea pentru a apăra independenţa procurorilor.

„În Constituţie avem un articol care spune că procurorii funcţionează sub autoritatea ministrului. (…) Ministrul are sau cel puţin ar trebui să aibă o autoritate în domeniu şi să folosească această autoritate ministrul Justiţiei pentru a apăra independenţa procurorilor, pentru a-i apăra chiar pe procurori în dezbaterea publică, fiindcă munca procurorilor este extrem de dificilă. Deci autoritatea ministrului ar trebui să fie orientată spre înlesnirea muncii procurorilor, (…) în absolut niciun caz autoritatea ministrului din articolul din Constituţie nu înseamnă şi nu poate să însemne că procurorii sunt în subordinea ministrului. Deci oricine şi orice ar spune, nu-i poate plasa pe procurori în subordinea unui politician”, a spus Iohannis.

Întrebat dacă ia în calcul să nu dea curs deciziei CCR, Iohannis a răspuns că va respecta statul de drept şi îl va întări. „Eu iau în calcul să respect statul de drept din România, să-l întăresc, să am grijă, atât cât pot, să rămână procurorii independenţi, cu respectarea, evident, a Constituţiei”, a arătat Iohannis. Totodată, chestionat dacă a avut până în prezent sau urmează să aibă o discuţie cu procurorul-şef al DNA, şeful statului a precizat: „Nu am avut o discuţie, fiindcă nu este cazul. Această discuţie se poartă în termeni constituţionali şi nu personali”.