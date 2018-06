Venirea lui Leo Grozavu – antrenor care a avut cele mai bune rezultate ale carierei în Liga I, la FC Botoşani, pe banca Petrolului aduce o „deschidere” importantă pentru transferul unor jucători pe care acesta i-a avut sub comandă la echipa moldoveană. În plus, în baza bunelor relaţii dintre cele două cluburi, sunt posibile împrumuturile unor jucători, capitolul „Under 21” fiind principalul vizat.

Interesant, înainte de a-l numi „principal „ pe Grozavu, Petrolul l-a contactat şi pe Costel Enache, cel care a refuzat însă oferta clubului ploieştean, preferând să rămână pe banca echipei FC Botoşani.

Până la urmă, conducerea galben-albaştrilor s-a oprit la Leo Grozavu, care va veni alături de secundul său – Ovidiu Chiribici, la Petrolul, staff-ul urmând să fie completat până la data reunirii, care va fi 20 iunie. Într-o primă fază, se vor testa mai mulţi jucători, urmând ca lotul să fie „completat din mers”, iar până la cantonamentul centralizat să fie „stabilizat”, deja, vorbindu-se de „liste de achiziţii”.

Printre cei care sunt vizaţi pentru a deveni „lupi galbeni” se află şi destui jucători trecuţi prin tricoul… Botoşaniului! Iată doar câteva exemple:

Florin Plămadă – 26 de ani – este „cap de listă” în campania de achiziţii a Petrolului, jucătorul de 26 de ani care evoluează ca fundaş central jucând destul de puţin în ultimul sezon – în care a prins doar 15 prezenţe în efectivul botoşănenilor, sub 1000 de minute „oficiale”. Trecut pe la Otopeni, Suceava – în eşalonul secund, precum şi CSMS Iaşi şi FC Botoşani, jucătorul a avut, deja, o primă rundă de discuţii cu Petrolul.

Răzvan Tincu – 30 de ani – este „liber de contract”, în CV-ul mijlocaşului central apărând echipe de Liga I precum CSMS Iaşi, Concordia Chiajna şi, desigur, FC Botoşani – „numitorul comun” al tuturor celor menţionaţi! Tincu are, deja, peste 150 de meciuri jucate în Liga I, iar în cazul în care transferul său se va concretiza, cu siguranţă ar putea reprezenta o „piesă grea” în angrenajul unei echipe de eşalon secund.

Şi tânărul Marian Târşă, un mijlocaş ofensiv „Under 21” – este născut în 1998 – se află pe lista “posibililor” la Petrolul. Internaţional de juniori crescut la Iaşi, acesta a semnat cu FC Botoşani, unde a evoluat foarte puţin, fiind apoi împrumutat la Academica Clinceni, în eşalonul secund. De altfel, chiar şi fostul antrenor, Romulus Ciobanu, a “înaintat discuţii” în iarnă pentru a-l aduce, de atunci, la Petrolul, dar actele dintre Botoşani şi Clinceni erau deja parafate!

Un alt ex-botoşănean – atacantul Robert Elek (29 de ani) – ultima dată la Juventus Bucureşti (jucător care a mai îmbrăcat tricoul Petrolului, în eşalonul secund) se află, de asemenea, în atenţia conducerii petroliste, care zilele următoare va parafa primele transferuri în vederea abordării eşalonului secund.