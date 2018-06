Luiza Rădulescu Pintilie

Aproape cinci mii de familii din Prahova au trăit, ieri, mari emoţii în aşteptarea rezultatelor obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la examenul de Evaluare Naţională. Chiar dacă site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale a „căzut” de câteva ori în cursul dimineţii de ieri, anunţarea notelor obţinute la cele două probe susţinute de candidaţi – Limba şi literatura română şi Matematică, precum şi a mediei finale s-a încadrat până la ora 12,00 stabilită oficial, astfel încât candidaţii nemulţumiţi de rezultatele înregistrate să aibă timp ulterior să-şi depună, până aseară, la ora 19,00, contestaţiile.

În Prahova, au susţinut acest examen de la sfârşitul claselor gimnaziale 4.987 de elevi, care au obţinut medii între 10,00 şi 1,20. Performanţa de a înregistra zece pe linie au atins-o 14 candidaţi – Prahova regăsindu-se în topul judeţelor cu cele mai multe medii maxime – de la instituţii de învăţământ din Ploieşti, Vălenii de Munte, dar şi din mediul rural, respectiv din comuna Aluniş. Alţi patru elevi au fost destul de aproape, obţinând media 9,97, iar între media 9,90 şi cea maximă 10 s-au situat 36 de elevi. Între 9,00 şi 10,00 se regăsesc 633 de medii.

La polul opus, între cea mai mică medie – 1,20 şi media 5, s-au clasat aproape 650 de elevi. Acestea sunt primele clasificări, cumva „la cald”, pentru că în aceste zile vor fi făcute tot felul de alte statistici în baza cărora se vor completa fişele de admitere în clasa a IX-a, pe baza unei medii finale în care cea de la Evaluarea Naţională reprezintă 80 la sută. De asemenea, potrivit experienţei din anii trecuţi, rezolvarea contestaţiilor va aduce unele schimbări ale acestei situaţii, modificarea mediilor putând fi făcută atât „în sus”, cât şi „în jos”.

La începtul anului şcolar 2017-2018, au figurat înscrişi în Prahova, în clasa a VIII-a, 6.263 de elevi, însă numai 5.154 dintre ei au optat să susţină şi examenul de Evaluare Naţională în baza căruia pot să fie admişi la liceu şi şcoli profesionale. Cele două probe – Limba şi literatura română şi Matematică – le-au susţinut însă doar 4987 de candidaţi, fie pentru că nu au promovat anul şcolar, fie pentru că au absentat la examen. După corectarea lucrărilor – care s-a făcut în afara judeţului, pentru candidaţii din Prahova fiind vorba despre Centrul de evaluare stabilit la Buzău,aşa cum în Prahova au fost corectate lucrări ale elevilor care au susţinut examenul în diverse sectoare ale Bucureştiului – rezultatele au evidenţiat că procentul de promovabilitate (medii mai mari sau egale cu 5) este la nivelul judeţului de 86,66 %, promovabilitatea pe probe fiind de 94, 2% la Limba şi literatura română şi de 74, 22 % la Matematică. La nivel naţional, procentul de promovabilitate este de 73,5 % (83% la Limba şi literatura română şi 61,3% la Matematică). Pentru amatorii de statistici notăm că la simularea acestui examen – cea care a constituit un fel de repetiţie înaintea examenului propriu zis, cu scopul de a-i mobiliza pe viitorii candidaţi să-şi îmbunătăţească pregătirea, s-au obţinut în Prahova următoarele procente: 68,9% la Limba şi literatura română şi 52,05% la Matematică.

De apreciat performanţa a 14 elevi care au obţinut la Evaluarea Naţională media zece, fiind vorba despre: Bumbăcea L.Nicoleta Alexandra, de la Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti; Dănescu RG.Sebastian, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti; Drăghici C. Diana Elena, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Costescu” Aluniş; Enescu D. Ioana – Alexia, Colegiul Naţional „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte; Fryganiotis D. Sofia Ariana, Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti; Grigore Al. Bogdan Alexandru, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti; Ispas C. Ariana Elena, Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti; Mihalcea V.Maria Alexandra, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti; Nistor G.Iarina Gabriela, Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”Ploieşti; Pălămaru M.Bianca Gabriela, Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti; Preda G. Maria Elena, Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile „Ploieşti; Savu M.Daria Maria, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti; Tudor C. Antonia Ioana Alexandra, Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti; Vârlan A. Andreea Ingrid, Şcoala Internaţională „Spectrum” Ploieşti. În acelaşi timp, sunt de remarcat prezenţele, în acest top al elitelor, alături de unităţi de învăţământ ploieştene cu renume, a unei şcoli din Vălenii de Munte şi, mai ales, a celei din comuna Aluniş, de pe Valea Slănicului. De altfel, directorul Maria Dumitru, ne confirma, la puţin timp după afişarea rezultatelor, că performanţa elevei de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Costescu” din Aluniş – Drăghici C. Diana Elena – căreia i-a fost învăţătoare, vine să întregească şirul performanţelor înregistrate, în ultimii ani, de elevi ai acestei şcoli, care au obţinut la rândul lor la Evaluarea Naţională tot medii maxime.

Din păcate, şi în acest an, ultima medie a coborât până la 1,20, fiind obţinută de un elev de la şcoala gimnazială din Ceptura nu mai puţin de 664 de elevi obţinând medii între acest prag şi cel de trecere – 5, provenind de la şcolile din Filipeştii de Pădure, Adunaţi, Scorţeni, Podeni, dar şi Ploieşti sau Breaza.

Ieri, după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi au avut posibilitatea să depună contestaţii, rezultatele finale urmând să fie anunţate sâmbătă, 23 iunie. În baza opţiunilor pe care le vor exprima, candidaţii au la dispoziţie în Prahova 5.104 locuri în licee, teoretic fiecare elev care a promovat Evaluarea Naţională putând să devină licean. Media de admitere, în baza căreia se va face înscrierea la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a, se calculează ca medie ponderată între media generală obţinută la examenul de Evaluare Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. De reţinut, de asemenea, că media generală la Evaluarea Naţională s-a calculat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la cele două probe – Limba şi literatura română şi Matematică. Media generală la Evaluarea Naţională a fost calculată indiferent dacă una din notele obţinute la cele două probe a fost inferioară notei cinci. Media de admitere la liceu se calculează, indiferent dacă media generală la Evaluarea Naţională este inferioară notei cinci. Ca urmare, elevul care a obţinut în Prahova, la Evaluarea Naţională, media 1,20 se poate regăsi, în funcţie de opţiunile exprimate, între elevii admişi la liceu.