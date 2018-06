Petre Apostol

Echipa de handbal juniori II de la CSM Ploieşti şi-a adjudecat medaliile de argint în Campionatul Naţional, după turneul final desfăşurat, săptămâna trecută, la Drobeta-Turnu Severin. Elevii antrenorului Silviu Stănescu au obţinut calificarea între cele mai valoroase opt echipe ale ţării în urma unui parcurs excelent, fără înfrângere, înregistrând 21 de victorii şi două remize, în faza grupelor preliminare şi la turneul semifinal.

Handbaliştii ploieşteni şi-au continuat parcursul perfect şi în faza grupelor de la turneul final, obţinând trei victorii din trei partide disputate. Astfel, CSM Ploieşti a ocupat prima poziţie în grupa B, cu maximum de puncte acumulate (6), locul secund revenind echipei CSM Bucureşti, cu 4 puncte, ultimele două poziţii fiind ocupate de Academia Minaur Baia Mare (2p), respectiv CS Olimpic Târgu Mureş (0p).

În cealaltă grupă, echipa LPS Suceava – de asemenea, neînvinsă în campionat – a ocupat prima poziţie, cu 5 puncte (două victorii şi o remiză), locul secund revenind celor de la CSM Şcolar Reşiţa (4p), pe poziţiile 3 şi 4 situându-se Ştiinţa Municipal Bacău (3p), respectiv CSŞ Alexandria (0p).

Primele două clasate din cele două grupe s-au întâlnit, apoi, în semifinale, CSM Ploieşti confruntându-se cu CSM Şcolar Reşiţa. Ploieştenii au reuşit calificarea în finală, după ce s-au impus la limită, după o revenire extraordinară în ultimele minute, încheind meciul cu patru goluri consecutive. În cealaltă semifinală, LPS Suceava a învins pe CSM Bucureşti, scor 27-24 (14-11).

În ultimul act, la capătul unui meci echilibrat, echipa ploieşteană a suferit singura sa înfrângere din acest sezon, cedând cu scorul de 28-32 (13-15), adjudecându-şi, astfel, medaliile de argint.

Medaliile de bronz au revenit celor de la CSM Bucureşti, care s-au impus cu scorul de 25-17 (12-10), în finala mică, în dauna echipei CSM Şcolar Reşiţa.

În plan individual, din tabăra ploieşteană s-au remarcat Alex Ispas – care a fost declarat cel mai bun portar al turneului – şi extrema Cătălin Albu, care a fost golgheterul echipei, cu 33 de goluri înscrise în cele cinci partide disputate.

Rezultatele echipei ploieştene au fost următoarele:

Faza grupelor:

CSM Ploieşti – CSM Bucureşti 23-18 (8-8)

Lotul de jucători: Al. Ispas, Ad. Tănăsescu, F. Oprea – G. Paraschiv (9 goluri), N. Nicolae (5), V. Alici (5), P. Bucur (3), V. Răducanu (1), C. Albu, Oct. Nica, D. Rudai, R. Floarea, Al. Pop, R. Iacob, M. Iorga.

CSM Ploieşti – CS Olimpic Târgu Mureş 30-25 (11-12)

Lotul de jucători: Al. Ispas, Ad. Tănăsescu, F. Oprea – C. Albu (10), G. Paraschiv (6), N. Nicolae (3), I. Mereu (3), V. Alici (3), P. Bucur (2), R. Floarea (1), V. Răducanu (1), D. Rudai (1), Gh. Pop, R. Iacob, M. Iorga.

CSM Ploieşti – Academia Minaur Baia Mare 30-23 (10-8)

Lotul de jucători: Al. Ispas, Ad. Tănăsescu, M. Oprea – C. Albu (9), G. Paraschiv (4), V. Răducanu (4), N. Nicolae (3), I. Mereu (3), Al. Pop (2), P. Bucur (2), V. Alici (1), R. Floarea (1), Oct. Nica (1), R. Iacob, M. Iorga, D. Rudai.

Semifinala:

CSM Ploieşti – CSM Şcolar Reşiţa 29-28 (11-15)

Lotul de jucători: Al. Ispas, Ad. Tănăsescu, M. Oprea – G. Paraschiv (8 goluri), N. Nicolae (6), C. Albu (5), V. Alici (3), I. Mereu (2), D. Rudai (2), M. Iorga (2), Al. Pop (1), R. Floarea, V. Răducanu, R. Iacob, P. Bucur şi Oct. Nica.

Finala:

CSM Ploieşti – LPS Suceava 28-32 (13-15)

Lotul de jucători: Al. Ispas, Ad. Tănăsescu, M. Oprea – C. Albu (9 goluri), I. Mereu (7), V. Alici (4), D. Rudai (2), P. Bucur (2), R. Floarea (2), N. Nicolae (1), G. Paraschiv (1), V. Răducanu, Al, Pop. R. Iacob, M. Iorga, Oct. Nica.