JUNIORI C, Play-out juniori C, locurile 4-6, sezon 2017 – 2018 – Etapa 9

Unirea Urlaţi – AS Gorgota 3-1

Petrolul Ologeni – Tricolorul Breaza 0-3

Petrolul 95 a stat.

Clasament

1. Unirea Urlaţi 8 5 2 1 18-6 17

2. CSO Tricolorul Breaza 6 5 0 1 21-2 15

3. Petrolul 95 Ploieşti 6 2 3 1 17-15 9

4. Petrolul Ologeni 7 1 1 5 13-19 4

5. AS Gorgota 7 1 0 6 9-36 3

*Echipa ACS Băicoi s-a retras din campionat, după etapa a IV-a, astfel că toate rezultatele au fost anulate.

JUNIORI C, Play-out juniori C, locurile 7-9, sezon 2017 – 2018 – Etapa 9

CS Păuleşti – CSO Plopeni 1-6

CS Brazi – Unirea Tricolor Lipăneşti 1-2

Savi Sport Ploieşti – CS Câmpina 4-1

Clasament

1. Savi Sport Ploiești 9 7 1 1 35-9 22

2. U. Tricolor Lipăneşti 9 5 1 3 19-21 16

3. CSO Plopeni 9 3 4 2 18-12 13

4. CS Păuleşti 9 4 1 4 21-26 13

5. CS Câmpina 9 2 1 6 9-33 7

6. CS Brazi 9 2 0 7 21-22 6