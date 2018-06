După o perioadă de 15 ani, culturile din zona Drăgăneşti au fost irigate!

Nicoleta Dumitrescu

În condiţiile în care vremea – în mod special lipsa precipitaţiilor – constituie una dintre cele mai mari probleme ale agricultorilor, irigarea terenului a devenit una dintre soluţiile cele mai sigure de salvare a recoltelor. Faptul că femierii vor avea şi în acest an apa necesară irigaţiilor în regim gratuit, i-a determinat pe mulţi dintre aceştia, inclusiv de la nivelul judeţului Prahova, să se mobilizeze, încât să beneficieze de această facilitate. Astfel, după o perioadă de 15 ani, timp în care culturile au beneficiat de apă doar de…sus, din cer, în zona Drăgăneşti s-a irigat! De altfel, ca urmare a punerii în aplicare, începând de anul trecut, a programului guvernamental “Apă gratis pentru irigarea terenurilor agricole”, şi în alte zone ale judeţului au fost demarate procedurile de irigare a culturilor. Conform unei situaţii existente la nivelul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova, deja au fost încheiate contracte, pentru anul în curs, pentru o suprafaţă de peste 5000 de hectare de teren.

Faptul că în Prahova, la Drăgăneşti, terenurile au început să fie irigate, a ajuns chiar şi la urechile ministrului Agriculturii, Petre Daea. “La Prahova au început irigațiile pe amenajarea Drăgănești, stația de pompare SPB Drăgănești, canal CPA, și CC1, suprafață contractată 1048 ha, din care porumb 540 ha, grâu 146 ha, floarea soarelui 297 ha, orz 25 ha, rapiţă 40 ha”, avea să noteze ministrul, pe data de 24 mai 2018, după prânz, filmuleţul postat de acesta având, pe data de 1 Iunie, 165 de distribuiri şi peste 1000 de vizualizări. De altfel, foarte activ atât pe teren, cât şi prin intermediul paginii sale de socializare, ministrul Petre Daea avea să anunţe, tot cu caracter de premieră, faptul că pe data de 30 mai s-a dus pentru prima dată apa la plante din canalul Siret-Bărăgan, prin punerea în funcțiune a unei stații de pompare şi repompare, asigurând şi apa gratuită pentru fermieri.

Revenind la judeţul Prahova, adăugăm că în momentul de faţă sunt irigate terenuri, în afară de Drăgăneşti, şi în zonele Filipeştii de Târg şi Mizil. De altfel, aşa cum am aflat de la conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova, deja au fost încheiate contracte sezoniere şi multianuale pentru anul 2018 pentru o suprafaţă de peste 5000 de hectare. Există posibilitatea ca situaţia menţionată, valabilă la data de 20 mai, legată de suprafaţa ce va beneficia de irigaţii, să sufere modificări, având în vedere că există posibilitatea să se mai înregistreze şi solicitări şi din partea altor fermieri prahoveni. Şi cu siguranţă vor mai exista cereri privind irigarea terenurilor, având în vedere că s-au cultivat, în total, la nivel de judeţ, 51.860 de hectare cu porumb, cu floarea soarelui – 17.420 de hectare, cu soia – 600 de hectare, cu cartofi – 2.680 de hectare, legumele din câmp şi din solarii fiind cultivate pe o suprafaţă de 4.600 de hectare, mazărea boabe – pe 25 de hectare, fasolea boabe – pe 25 de hectare.

Din informaţiile primite de la conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova am reținut că Ministerul Agriculturii a venit, încă de anul trecut, în sprijinul celor care au în proprietate terenuri agricole, cu o serie de facilităţi considerate în premieră. Este vorba despre posibilitatea irigării suprafeţelor, indiferent de cultură, în mod gratuit, această facilitate fiind stipulată în Legea 133/ 2017 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare. Potrivit legii menţionate, cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și la alte puncte de livrare ale beneficiarilor, respectiv ale organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații sau ale federațiilor de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, se suportă din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Pe scurt, ANIF pune la dispoziția fermierilor apă, în mod gratuit, la stațiile de punere sub presiune, iar acolo unde sunt canale de infrastructură principală pline cu apă, fermierii, în baza unor solicitări, vor putea să folosească instalații de irigat și să irige din acele canale în mod gratuit.

La nivelul judeţului Prahova sunt patru zone de unde se poate asigura irigarea. Este vorba despre sursa de apă Buzău – care poate asigura irigarea terenurilor în zona Mizil, Baba–Ana; staţia de la Drăgăneşti – care poate asigura irigarea în zona Drăgăneşti şi localităţile învecinate; Iazul Morii – care poate asigura irigarea în zona Filipeştii de Pădure, Cocorăştii Colţ şi Măneşti; Leaotu – care permite irigarea în zona Târgşor, Zalhana.

Facilitatea de irigare este valabilă atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru societăţile comerciale şi cooperativele care au terenuri cultivate, cu orice cultură, în apropierea celor patru zone de unde se pot realiza irigaţiile. Pentru asta însă, în prealabil, trebuie să se facă o solicitare. De altfel, recomandarea celor de la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Prahova este ca fermierii, pentru a avea mai multe avantaje, să se constituie în organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii. “ Pentru aplicarea eficientă a programului Apă gratuită la punctele de livrare, recomandăm fermierilor să încheie contracte de livrare a apei, în condiţiile în care România prezintă un risc considerabil faţă de schimbările climatice. Acest program are o serie de avantaje, inclusiv în ceea ce priveşte reducerea pierderilor de producţie, apa fiind un factor important cu rol multiplu şi complex în dezvoltarea plantelor şi asigurarea de producţii ridicate”, au subliniat reprezentanţii instituţiei menţionate.

De precizat că, pe lângă facilitatea de irigare a terenurilor agricole în mod gratuit, Ministerul Agriculturii a mai venit, în paralel, şi cu un alt program. Este vorba despre cel care vizează reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii, prin intermediul căruia se pot accesa fonduri europene de către organizaţii, federaţii ale utilizatorilor de apă constituite din proprietari, utilizatori de terenuri agricole. Aceste fonduri sunt alocate pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Componenta infrastructurii de irigații – fiind nerambursabile în proporţie de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.