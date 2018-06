Vrei să îți îmbunătățești cultura financiară și să deții o bază solidă de cunoștințe în domeniul investițiilor bursiere prin intermediul training-ului și a experienței în piața reală?



Seminarul ‘Primii pași in tranzacționarea la Bursă’, organizat de Admiral Markets în Ploiești, promite să îți ofere îndrumarea și cunoștințele necesare pentru a putea investi pe termen lung în acțiuni individuale și cele mai populare fonduri mutuale (ETF-uri), dar și pentru a profita pe termen scurt cu ajutorul contractelor derivate (CFD-uri) pe indici, mărfuri, valute și criptomonede.

Accesează acest link pentru a obține o invitație gratuită la seminarul găzduit de Hotel Central, Joi 28 Iunie, începând cu orele 18:30.

La sfârșitul acestui seminar introductiv vei ști:

Ce este Bursa și de ce să începi să investești chiar acum

De ce ai nevoie pentru a începe efectiv tranzacționarea

In ce instrumente financiare poți să investești

Cum să deschizi un cont de brokeraj

Moderatorul seminarului, Florin Marian, broker și analist financiar cu o vastă experiență în piețele de capital locale și internaționare spune: “investitorul la Bursă rămâne un personaj exotic în Romania, în condițiile în care piețele financiare globale și tranzacțiile bursiere sunt parte a cotidianului în toate tările dezvoltate. Participarea cetateanului la tranzactii bursiere este extrem de scazută, în general din cauza lipsei de educație financiară și implicit din necunoașterea variantelor alternative”.

Florin punctează că “potrivit BNR, românii tin în depozite bancare peste peste 75% din avere sau 154 de miliarde de lei la dobanzi sub pragul de 1% din care se scad comisioane, impozite și inflatia, în conditiile in care Bursa răsplătește investitorul cu randamente net superioare în cea mai mare parte din timp. Cu toate acestea, astăzi, doar 0,1% dintre români tranzacționează la Bursă!”

Din fericire pentru ploieșteni, acest Seminar practic și gratuit are menirea de a găsi echilibrul perfect între informațiile necesare și metodele practice pe care le puteți utiliza pentru a investi la Bursă.

Pentru participare, te rugăm accesează pagina oficială a evenimentului >>

Despre Admiral Markets

Admiral Markets este unul din liderii la nivel european si international in furnizarea serviciilor de tranzactionare pe pietele financiare globale cu ajutorul actiunilor, ETF-urilor si a CFD-urilor. Admiral Markets UK Ltd este reglementata de Autoritatea de Conduita Financiara din Marea Britanie si este inregistrata ca Sucursala in Romania.

Pentru mai multe informatii va rugam accesati site-ul www.admiralmarkets.ro

Persoana de contact: Florin Marian, florin.marian@admiralmarkets.com.

Avertisment risc

Tranzacționarea pe piețele financiare cu ajutorul contractelor pentru diferență (CFD) implică riscuri și ar putea să nu fie potrivite pentru toate categoriile de investitori. Prin urmare, nu trebuie să investiți sau să riscati bani pe care nu vă permiteți să îi pierdeți. Asigurați-vă că ați înțeles toate riscurile asociate tranzacționării.