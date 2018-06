Camera Deputaţilor şi Senatul au dezbătut şi votat ieri, în plenul reunit, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

Moţiunea de cenzură a PNL, susţinută de USR şi PMP, a fost intitulată „Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!”, iar liberalii au criticat Exectivul pentru rata record a inflaţiei, de 5.4%, creşterea ROBOR şi tentativa de subordonare politică a magistraţilor.

Discursul premierului Viorica Dăncilă a fost înrerupt de mai multe ori de aleşii care scandau „demisia”, la rândul ei Viorica Dăncilă spunând că atunci când Opoziţia nu a avut argumente a jignit şi a făcut referiri la aspectul fizic.

“Am parcurs cu atenţie textul moţiunii de cenzură depusă de opoziţie şi vă mărturiesc că sunt dezamagită. Am sperat că, în ciuda adversităţii politice în care existăm, va exista, dincolo de jocul politic, o abordare constructivă a criticii în beneficiul cetăţeanului. Am sperat să fim averizaţi, corectaţi, ba chiar traşi de mânecă cu privire la anumite măsuri care pot părea, din perspectiva dumneavoastră, discutabile. Nu m-am aşteptat ca întreaga moţiune să fie o înşiruire de falsuri, o prezentare parcă a unei alte realităţi făcute cu rea-credinţă”, a spus Viorica Dăncilă la începutul discursului său din timpul dezbaterii moţiunii de cenzură.

Ea a mai spus că înţelege rolul Opoziţiei şi obligaţia ei de a critica Guvernul.

Premierul a fost întrerupt de mai mult ori de cei care scandau „demisia”.

„Pentru dvs, creşterea veniturilor românilor este o măsură populistă care va aduce haos în economie. Pentru dvs, creşterea economică de excepţie pe care a avut-o România anul trecut este rezultatul incapacităţii şi incompentenţie guvernării. Îi rog pe români să aibă răbdare pentru acest circ prezentat în Parlamentul României. În viziunea dvs, scăderea datoriei guvernamentale înseamnă o creştere a datoriei. Orice ar face acest guvern, oricât de bine ar merge lucrurile, pentru dvs este imposibil să ieşiţi din această paradigmă dezastrului. Îndemnuri de la lua parul pentru a-l lovi pe adversar, până la gesturi obscene făcute în Parlament. Când nu aţi mai avut argumente, v-aţi legat de aspectul fizic sau de coafură…Când nu aţi mai putut contrazice rezultatele economice pozitive, confirmate de INS şi Eurostat, aţi început să minţiţi. Regret să o spun, dar este foarte multă aroganţă în discursul dvs. Am credinţa în puteea adevărului, în inteligenţa acestui popor, care a dovedit în nenumărate rânduri că nu se lasă manipulat şi e capabil să distingă între adevăr şi minciună. Ecuaţia va fi cât se poate de simplă, dvs aţi tăiat, noi am majorat pensiile şi salariile”, a spus Dăncilă.

În timpul discursului premierului, grupul parlamentar al PNL a desfăşutat un roll-up de dimensiuni mari pe care scrie „Luptăm până la capăt pentru România”. „Îi rog pe români să aibă răbdare pentru acest circ prezentat în Parlament”, a spus premierul, care se afla la tribună.

Preşedinţii celor două Camere, Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea, nu s-au aflat în sală la citirea moţiunii. Premierul Viorica Dăncilă a ajuns, la ora transmiterii ştirii, în Parlamentul României. Întrebată dacă are emoţii aceasta spunând că „nu”. Viorica Dăncilă a venit însoţită de Graţiela Gavrilescu şi ministrul Carmen Dan.

Executivul merge mai departe

După dezbateri, deputaţii şi senatorii au votat secret, cu bile, minimul necesar pentru trecerea moţiunii fiind de 233 voturi „pentru”.

Parlamentarii PSD, ALDE și UDMR nu au participat la vot.

După numărătoarea votului, s-a constat că moţiunea de cenzură a fost respinsă, cu 166 de voturi „pentru” şi 4 „împotrivă” .