La sfârşitul acestei săptămâni, câmpinenii sunt invitaţi la film în aer liber. Este vorba despre două seri de proiecții de film cu intrare liberă, programate în Parcul Milia, astăzi şi mâine, în cadrul Festivalului Tenaris CineLatino. Evenimentul este organizat de TenarisSilcotub și face parte din inițiativele de dezvoltare socială ale companiei, urmărind să construiască prin film punți de dialog între oameni din culturi diverse. Programul ediției din acest an include două producții lansate în ultimul an, respectiv un film din Argentina şi un altul românesc, acesta din urmă având un bogat portofoliu de premii în competițiile de profil, atât din partea criticilor, cât și a publicului. Astfel, astăzi, de la ora 22.00, câmpinenii vor putea viziona filmul „Un soi de familie” (Una especie de familia, Argentina, 2017). Pelicula reflectă eforturile unei doctorițe din Argentina care încearcă să adopte un copil și a fost descris de presa internațională de specialitate ca fiind un film „excelent realizat, sincer și plin de emoție”. Dramă cu elemente de thriller, filmul va crea atât suspans, cât și momente de bucurie. În a doua seară, câmpinenilor le-a fost pregătită întâlnirea cu una dintre cele mai de succes pelicule românești ale anului trecut. Este vorba despre filmul „Un pas în urma serafimilor”, câștigător a opt premii Gopo și al premiului publicului TIFF 2018. Povestea este inspirată din viața regizorului debutant și de experiența acestuia de student într-un seminar teologic, Daniel Sandu.

Festivalul Tenaris CineLatino se află la cea de-a 7-a ediție, incluzând proiecţii în aer liber în trei oraşe, Zalău, Câmpina și Călărași, oraşele din România în care TenarisSilcotub are activități de producție. Tenaris CineLatino este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Câmpina și al Casei Municipale de Cultură „Geo Bogza”.