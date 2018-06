Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova

Direcția Județeană de Statistică a confirmat oficial că, în primul trimestru al acestui an, câștigurile salariale obținute de angajații din județul Prahova au crescut semnificativ, față de aceeași perioadă a anului 2017. Cifrele reflectă, astfel, faptul că deciziile luate de guvernarea PSD au avut și au în continuare efecte favorabile în rândul populației, în special din punctul de vedere al majorării veniturilor.

Mai mult decât atât, datele statistice oficiale arată încurajator, pentru că au existat, de asemenea, creșteri în rândul salariaților din Prahova, la sfârșitul lunii martie 2018, numărul acestora majorându-se cu 5835 de persoane față de luna martie a anului 2017, efectivul angajaților fiind, la finalul primul trimestru al acestui an, de 183.147 de persoane. Faptul că politicile naționale au avut efect în teritoriu, în special în câștigurile salariale, este demonstrat și de valorile câștigurilor salariale medii nominale nete, care au crescut considerabil – cu 14,2% – față de anul trecut.

Pe de altă parte, la nivel național, după cum anunță Institutul Național de Statistică, venitul mediu pe gospodărie a început să crească încă de anul trecut, când a fost de 3392 de lei, mai mare cu 447 de lei față de 2016, fiind înregistrată practic o creștere de 15%.

Majorarea venitului mediu pe gospodărie în cursul anului trecut s-a reflectat și în privința cheltuielilor, media pe gospodărie fiind de 2874 de lei și a reprezentat 84,7% din venituri, față de 85,7% – cât a fost în 2016.

Din raportul venituri – cheltuieli reiese faptul că românii au rămas cu mai mulți bani în buzunare în cursul anului trecut, iar diferențele din acest an vor fi și mai vizibil în favoarea angajaților.