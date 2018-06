Nicoleta Dumitrescu

Blocarea Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Naţionale de Sănătate nu mai este o noutate pentru cei din breasla halatelor albe. Pentru medicii de familie, medicii specialişti, implicit pacienţi, disfuncţionalităţile platformei de sănătate s-au transformat într-un adevărat calvar. Mai grav este că, în ultima perioadă, după cum susţine preşedintele Colegiului Medicilor Prahova, dr. Simona Schnelbach, disfuncţionalităţile platfomei informatice se ţin lanţ, ceea ce a dus la blocarea activităţii medicilor, și la purtarea pacienţilor pe drumuri pentru că sunt reprogramaţi la cabinet. Pe de altă parte, pentru că la nivel central nu s-a luat nicio măsură în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor de mentenanţă pentru funcţionarea în parametri normali a platformei informatice, medicii se tem că, din cauză că serviciile medicale introduse în sistem nu au fost validate, ulterior, tot ei vor fi buni de plată.

Preşedintele Colegiului Medicilor Prahova, dr. Simona Schnelbach, susţine că medicii, din toate domeniile, nu mai fac faţă blocajelor apărute în Sistemul Informatic Unic Integrat. “Disfuncţionalităţile în Sistemul Informatic Unic Integrat se ţin lanţ. Cel mai grav este că, din cauza acestor blocaje, serviciile medicale contractate (n.n – reţete şi trimiterile la medicii specialişti, laboaratoare etc.) nu sunt validate. Şi pentru că validarea se face după un filtru de 72 de ore, de multe ori, din cauza întreruperilor în sistem, acest termen este depăşit. Şi este în defavoarea noastră, pentru că, la eventuale controale, serviciile medicale contractate care nu sunt validate se pot imputa medicilor”, ne-a declarat dr. Simona Schnelbach. Pe de altă parte, interlocutoarea noastră a mai susţinut că, din cauza faptului că nu este asigurată mentanţa platformei informatice, au rămas nerezolvate şi unele probleme tehnice, vizibile mai ales în cazul semnăturii electronice a medicilor. “Probleme mari au, mai nou, medicii care recent şi-au schimbat semnătura electronică şi care nu mai pot accesa sistemul informatic. În Prahova se confruntă cu această problemă 30 de medici, situaţia fiind valabilă şi în alte şapte judeţe. Practic, toate serviciile contracte săptămâna trecută de către cei care şi-au schimbat semnătura electonică nu au fost validate. Astfel, există riscul ca aceste servicii nevalidate să le fie imputate tot medicilor respectivi, ceea ce nu este normal”, a mai menţionat preşedintele Colegiului Medicilor Prahova.

De menţionat că existenţa disfuncţionalităţilor în sistemul informatic este recunoscută şi de conducerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. „Pentru soluţionarea disfuncţionalităţilor platformei informatice s-a lucrat literalmente non-stop, inclusiv noaptea şi în weekend, efectuându-se operaţiuni complexe de analiză, depanare şi verificare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate. Rămânem în continuare în alertă şi monitorizăm permanent funcţionarea platformei. Totodată, am accelerat demersurile necesare contractării de noi servicii de mentenanţă şi este necesar să ne gândim şi la alte măsuri care să ducă la evitarea unor asemenea incidente în viitor”, se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul instituţiei pe data de 17 mai 2018.

Reprezentantul medicilor de familie mai susţine că problemele cu care aceştia se confruntă sunt cunoscute şi la nivelul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Prahova, însă mingea, respectiv soluţia, este la Bucureşti, la instituţia de la nivel naţional. Pe de altă parte, având în vedere faptul că blocajul informatic nu este de ieri, de azi, medicii sunt de părere că ar trebui să se renunţe şi la filtrul celor 72 de ore care a fost instituit pentru validarea serviciilor medicale contractate. “În privinţa solicitărilor noastre, avem sprijin pe plan local, de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Prahova. Însă rezolvările ţin de conducerea de la Bucureşti. Dacă blocajul platfomei informatice continuă, noi ce să facem, să închidem cabinetele medicale? Ca să fim siguri de validarea serviciilor medicale, am stat noaptea, am venit sâmbete şi duminici la rând. Toţi medicii se confruntă cu aceste probleme. Este o nebunie de care, parcă, nimănui nu-i pasă”, a mai declarat dr. Simona Schnelbach.

Pe de altă parte, reprezentantul celor 360 de medici de familie prahoveni a mai susţinut că, deşi au primit promisiuni, nu s-a făcut nimic în ceea ce priveşte comunicarea între instituţii în privinţa datelor despre pacienţi, iar legislaţia nu este bine pusă la punct,

ceea ce transformă medicul în funcţionar.