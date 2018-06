Centrul Județean de Cultură Prahova și Consiliul Județean Prahova organizează astăzi, la ora 18.00, la Sala „Marea Unire” a Palatului Culturii din Ploiești, Concertul 2 din Integrala sonatelor pentru vioară și pian în trei concerte convorbiri We Love Beethoven, în interpretarea muzicienilor Luminitza Petre (vioară) și Mihai Ungureanu (pian).

Din program: Sonata „Primăverii” nr. 5, op. 24 în Fa major, Sonata nr. 6 în La major; Sonata nr. 7 Op. 30 nr. 2 în do minor. În ceea ce priveşte soliştii, personalitate muzicală complexă, Luminitza Petre a atras atenţia presei de specialitate încă de la primele apariţii pe scena muzicală a lumii. Este violonistă, dirijoare, membră în diferite formaţii de muzică de cameră, fondatoare şi manager al diferitelor ansambluri şi festivaluri muzicale. Violonista a înregistrat Integrala Sonatelor şi Partitelor pentru vioară solo de J.S. Bach pe un dublu CD, imprimare ce a fost extrem de apreciată în recenzii de presă şi a fost nominalizată pentru „Academy Award” în Tokyo 2006. În 2007, cu ocazia intrării României în Uniunea Europeană, a înfiinţat la Stuttgart „Camerata Enescu” şi „Festivalul George Enescu Stuttgart”, sub egida Forumului German-Român şi a Consulatului Român din München. A fost eleva Liceului „George Enescu” din Bucureşti, dar studiul viorii l-a început, pe când avea 6 ani, la Ploieşti, cu profesoara Sevastiţa Coltofeanu. Luminitza Petre cânta pe o vioară Matteo Gofriller – Veneţia 1690.

Pianistul Mihai Ungureanu a debutat la 16 ani, cu Concertul nr. 1 de Franz Liszt, pe scena filarmonicii craiovene. Din 1981 susține o intensă activitate concertistică împreună cu toate orchestrele simfonice din țară. Ca solist şi interpret de muzică de cameră a concertat în toată Europa, America de Nord și de Sud, fosta URSS și Asia. Pianistul are un repertoriu cuprinzător, atât în genul concertant, cât și în cel cameral – piese, sonate pentru pian, sonate, trio, cvartete, cvintete cu pian.