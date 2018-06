N. Dumitrescu

După contre şi discuţii interminabile, într-un final, consilierii ploieşteni s-au pus de acord în privinţa necesităţii rectificării bugetului regiei de transport local, ceea ce înseamnă, automat, şi menţinerea gratuităţilor practicate până acum. Ieri, unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Ploieşti, care a avut caracter extraordinar, a vizat şi acest subiect, mai exact s-a aprobat alocarea, din fondul de rezervă al municipiului Ploieşti, a sumei de 6,4 milioane de lei pentru capitolul “Transporturi – subvenţii/gratuităţi pentru activitatea de transport public local”. În opinia directorului S.C. Transport Călători Express, Alexandri Nicolae, suma menţionată acoperă plata subvenţiilor şi a gratuităţilor acordate anumitor categorii de persoane, respectiv elevi şi pensionari, de la jumătatea lunii în curs şi până aproape de finalul lunii august. Ceea ce înseamnă că, peste alte două luni, va fi nevoie de noi alocări financiare astfel încât, şi de la toamnă, pensionarii, dar şi elevii, care vor reveni din vacanţa de vară, să aibă asigurată gratuitatea, respectiv subvenţionarea călătoriilor cu mijloacele de transport ale TCE.

Mai trebuie adăugat că, având în vedere faptul că orice proiect de hotărâre adoptat este văzut, dincolo de toate, mai întâi sub formă de capital politic, scos în evidenţă la întâlnirile cu electoratul, şi consilierii liberali au cerut, ieri, în timpul şedinţei, să fie trecuţi ca iniţiatori ai proiectului de hotărâre menţionat, alături de cei de la PSD şi ALDE.

Pe de altă parte, de la directorul TCE am mai aflat faptul că, acum două zile, instanţa, respectiv Tribunalul Ploieşti, i-a dat câştig de cauză regiei de transport local în procesul cu Primăria Ploieşti. “Secţia civilă a instanţei ne-a dat câştig de cauză, în sensul de a recupera plata TVA aferentă pentru legitimaţiile şi autorizaţiile de gratuitate emise de către Primăria Ploieşti în anii 2010 şi 2011. Este vorba despre suma de 11 milioane de lei. În urma unor controale, Curtea de Conturi ne-a transmis că Primăria Ploieşti trebuia să prevadă pentru legitimaţiile şi autorizaţiile emise în acei ani şi cota TVA. Cum ANAF a imputat regiei suma respectivă, deşi nu trebuia, noi am intentat proces, pentru recuperarea banilor, Primăriei Ploieşti. Şi, iată, instanţa a făcut dreptate. Decizia nu este definitivă, se poate face apel în termen de 30 de zile”, ne-a mai menţionat directorul TCE.