Nicoleta Dumitrescu

Având în vedere că lipsa forţei de muncă bine calificată a ajuns o problemă naţională, situaţia fiind valabilă şi la nivel de judeţ, ieri, la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a avut loc un seminar chiar pe această temă. Astfel, reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi ai unor societăţi prahovene au încercat, în cadrul discuţiilor, să găsească soluţii la problema deficitului de forţă de muncă. Şi se pare că s-au şi găsit variante, una dintre acestea fiind ca, în locul acelora care se lasă rugaţi să ocupe posturile vacante dar le refuză preferând să stea cu mâna întinsă la ajutorul social oferit de stat, să vină… vietnamezi. Iar oferta poporului vietnamez de forţă de muncă bine calificată pentru România este una credibilă, confirmarea venind chiar de la ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la Bucureşti, care a fost prezent ieri la Ploieşti, acesta fiind însoţit şi de o serie de reprezentanţi ai unor firme vietnameze de recrutare. Iar pentru că sunt la curent cu faptul că în România este mare criză de specialişti, aceştia din urmă au anunţat că vor sta în Prahova, pentru a discuta cu firmele interesate de forţă de muncă din Vietnam, până duminică.

În urma discuţiilor purtate ieri în cadrul seminarului pe tema deficitului de forţă de muncă organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, au fost identificate şi soluţii, cei prezenţi – autorităţi şi reprezentanţi ai firmelor – ajungând la concluzia că două variante ar fi, din start, cele mai bune. Este vorba despre învăţământul dual, adaptarea învăţământului la această formă, cea care permite ca elevii să efectueze orele de pregătire practică în cadrul unor societăţi comerciale, fiind una de succes în multe state europene, dar şi găsirea de forţă de muncă din afara ţării. Dar, pentru că în primul caz, al învăţământului dual, pregătirea elevilor în acest sistem durează trei ani, iar societăţile nu mai pot aştepta, riscând să intre chiar în faliment dacă nu-şi onorează comenzile, cea mai bună soluţie ar fi cea de-a doua – aceea de a fi adusă forţă de muncă din afara graniţelor României. Iar din ce ţară s-ar găsi pe loc sute, chiar mii de angajaţi bine pregătiţi, răspunsul a venit chiar de la principalul invitat al reuniunii de ieri de la Ploieşti – Tran Thanh Cong, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste Vietnam la Bucureşti, acesta fiind însoţit şi de reprezentanţii unor firme vietnameze de recrutare.

“Pentru că deficitul forţei de muncă reprezintă o temă atât de actuală, cu reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene, dar şi cu ai mediului de afaceri, am încercat, prin organizarea acestui seminar, să vedem care ar fi soluţiile cele mai bune. Pentru că, deşi este unul dintre judeţele importante ale ţării, şi Prahova se confruntă cu această problemă. Deşi rata şomajului este mult mai mică – 2,7% – faţă de cea la nivel naţional, de peste trei procente, şi reprezentanţii firmelor prahovene se confruntă cu o lipsă acută de specialişti, din toate domeniile”, a declarat preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu. În acest context, acesta a subliniat că, pe lângă dezvoltarea învăţământului dual, salvarea poate veni de la poporul vietnamez. Menţionând că ţara sa are experienţă în ceea ce priveşte exportul de forţă de muncă, ambasadorul Vietnamului la Bucureşti a ţinut să menţioneze că seminarul organizat la Ploieşti este o acţiune foarte bună. “Vietnamezii sunt oameni silitori şi instruiţi. Sunt oameni pe care vă puteţi baza . În funcţie de cerinţă, există forţă de muncă specializată”, a declarat oficialul vietnamez. Faptul că poporul vietnamez poate fi considerat, pentru firmele care au nevoie de forţă de muncă, o barcă de salavare, au întărit şi reprezetanţii unor firme de recrutare vietnameze, veniţi şi ei la Ploieşti. “Am venit aici şi vă putem ajuta dacă este nevoie de forţă de muncă. Vietnamul a oferit forţă de muncă specializată pentru foarte multe state şi continente. În România, deja avem contract pentru Braşov şi Bucureşti, şi suntem deschişi şi la alte contracte. Avem specialişti inclusiv în construcţii şi agricultură, zone în care forţa de muncă este destul de deficitară în România”, au menţionat reprezentanţii firmelor vietnameze de recrutare a forţei de muncă.

Degetul pe rană

Prezentă la acest seminar, prefectul Mădălina Lupea a declarat că, în perioada în care a lucrat în mediul privat, ca reprezentant al unor firme, inclusiv din domeniul textilelor, a efectuat o vizită în Vietnam în vederea recrutării de forţă de muncă din această ţară. Dar, cei care au pus degetul pe rana deficitului de forţă de muncă au fost reprezentanţii firmelor prahovene, prezenţi la întâlnirea de ieri de la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova. Astfel, un reprezentant al unei firme din domeniul petrolier din Câmpina a ţinut să declare că nu credea ca societatea pe care o conduce să se confrunte cu o aşa mare lipsă de muncitori. “Dacă acum vreo trei ani era coadă la poarta fabricii, pentru angajări, acum coada s-a mutat la şomaj, pentru că e mai simplu să primeşti ajutor de la stat decât să munceşti! Primesc o mulţime de CV-uri. Muncitori nu prea vin, sunt cereri din partea celor cu studii superioare. Am căpătat însă experienţă la acest capitol, al CV-urilor, în sensul că le dau la o parte, din start, pe ale acelora care spun că sunt absolvenţi ai anumitor facultăţi, cele mai multe particulare. Îi trimit la plimbare, pentru că ei nu ştiu să facă nimic! Iar acest lucru se întâmplă din cauza faptului că aceia care s-au tot perindat pe la guvernare au uitat că industria nu se poate descurca fără forţă de muncă. Au uitat că este nevoie de şcoli profesionale, că este nevoie de strungari sau sudori. La Câmpina, de exemplu, nu există învăţământ profesional. Dacă vin în practică elevii, o fac doar de complezenţă, ca să-şi murdărească salopeta, pentru că în niciun caz nu se văd ei muncind la strung ! Pentru că nu am găsit sudori şi alţi muncitori care îmi trebuie mie, am recurs la varianta de a-i califica eu, cu propriile mele forţe, pentru că, la angajare, la poarta fabricii, nu vine nimeni. Am nevoie de 50 de lăcătuşi şi de tot atâţia sudori. De unde să-i iau ? Prin urmare, cred că varianta cea mai bună este aceea de a apela la forţa de muncă din Vietnam’’, a declarat reprezentantul firmei din Câmpina. Pe de altă parte, temerile acestuia sunt că ar fi posibil ca legislaţia din România să-i pună beţe-n roate şi în cazul în care ar urma să solicite forţă de muncă din Vietnam.