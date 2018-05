Petre Apostol

Obţinerea eventului de către echipa de seniori se pare că i-a impulsionat şi pe veteranii clubului Tricolorul LMV Ploieşti, care au reuşit să câştige un turneu internaţional, la finalul săptămânii trecute. Ploieştenii au fost prezenţi la un turneu organizat de clubul bulgar Cherno More, la Varna, competiţie desfăşurată timp de trei zile şi la care au participat echipe puternice pentru această categorie de vârstă (+45 ani), precum Kaman Volley Club, din Polonia, Velico Târnovo și Cerno More Varna, din Bulgaria, şi Volley Club Riga, din Letonia.

S-a jucat după sistemul „cel mai bun din trei seturi”, fără diferență de 2 puncte, câștigând setul prima echipă ajunsă la punctul 25 sau la punctul 15, în tiebreak. S-au acordat trei puncte pentru victoria în două seturi, două puncte pentru victoria în tiebreak şi un punct pentru înfrângerea în trei seturi.

Tricolorul LMV Ploieşti a pierdut un singur meci la turneul din Varna, cu polonezii de la Kaman, în tiebreak, după un joc foarte echilibrat, scor 1-2 (25-20, 20-25, 14-15), cele două formaţii cunoscându-se bine, având în vedere că s-au mai întâlnit în trecut în cadrul întrecerilor de veterani din Europa.

Ploieştenii au câştigat, în rest, toate celelalte partide fără să cedeze vreun set, în vreme ce echipa poloneză a pierdut cu gruparea gazdă, astfel că Tricolorul LMV şi-a adjudecat marele trofeu. Kaman s-a situat pe poziţia secundă, în vreme ce podiumul a fost completat de echipa organizatoare, Cherno More Varna.

Echipa câştigătoare la turneul internaţional de la Varna a fost formată din Dacian Alecse (coordonator și căpitan al echipei), Florin Vasile (centru), Darek Zadawschi și Mădălin Marinescu (extreme), Daniel Mocanu (libero), Mihail Georgescu (centru), Răzvan Purice (universal), Jean Bunea (centru) și Marius Ștefurac (coordonator); antrenor Marian Anton.