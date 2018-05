În cel de-al doilea eşalon valoric al fotbalului judeţean prahovean, mijlocaul săptămânii a găzduit, de asemenea, o rundă intermediară, nu mai puţin de patru echipe luptându-se pentru promovare, în ordine, AS Strejnic, Tinereţea Izvoarele, CSC Berceni şi Rapid Ibrianu, despărţite de doar 4 puncte în ierarhie. A fost runda în care CSC Berceni poate fi considerată “pierzătoarea”, formaţia antrenată de Florin Dumitrache şi Marian Isacov ratând primul loc, din cauza eşecului de la Mizil.

Runda viitoare avem parte de un alt derbi, liderul AS Strejnic urmând să se deplaseze la Cocoşeşti.

Superliga B Prahova, etapa a XXVIII-a, rezultate și clasament

Carpați Sinaia – Real Rio Cocoșești 2-1

Rapid Mizil – CSC Berceni 4-1

CS Valea Doftanei – Tinerețea Izvoarele 1-2

Avântul Tomșani – Unirea C. Colț 3-0

CS Scorțeni Bordeni – Viitorul A.Rahtivani 6-1

Știința Albești – Rapid Ibrianu 1-4

Petrolul Băicoi – Intersport F.de Târg 3-0

Petrolul Ologeni – Brădetul Ștefești 3-5

AS Strejnic – Voința Ciorani 3-0 (oaspeţii s-au retras în retur)

Clasament

1. AS Strejnic 27 18 3 6 62-28 57

2. Tinereţea Izvoarele 27 17 5 5 64-35 56

3. CSC Berceni 27 17 4 6 71-43 55

4. Rapid Ibrianu 27 16 5 6 71-34 53

5. Unirea Cocorăştii Colţ 27 16 2 9 64-43 50

6. Real Rio Cocoşeşti 27 13 6 8 56-42 45

7. Carpaţi MEFIN Sinaia 27 14 3 10 53-53 45

8. CS Scorţeni Bordeni 27 11 7 9 57-40 40

9. Rapid Mizil 27 11 5 11 55-59 38

10. Viitorul A.Rahtivani 27 12 2 13 51-71 38

11. Brădetul Ştefeşti 27 10 6 11 49-48 36

12. CS Valea Doftanei 27 9 6 12 37-42 33

13. Petrolul Băicoi 27 9 5 13 53-53 32

14. Petrolul Ologeni 27 9 2 16 54-70 29

15. Avântul Tomşani 27 9 2 16 43-64 29

16. Ştiinţa Albeşti 27 7 7 13 37-64 28

17. Voinţa Ciorani (*) 27 5 0 22 26-69 15

18. Intersport F.de Târg 27 3 4 20 27-72 13

Etapa viitoare (19-20 mai): Unirea Cocorăștii Colț – CS Scorțeni Bordeni, CSC Berceni – Carpați Sinaia, Viitorul Aricești Rahtivani – Rapid Mizil, Real Rio Cocoșești – AS Strejnic, Voința Ciorani – CS Valea Doftanei, Tinerețea Izvoarele – Știința Albești, Brădetul Ștefești – Avântul Tomșani, Rapid Ibrianu – Petrolul Băicoi, Intersport Filipești de Târg – Petrolul Ologeni.