Violeta Stoica

Ședința extraordinară a consilierilor locali ploieșteni, programată pentru mâine, are toate șansele să stea pe un adevărat butoi cu pulbere, din cauza unui subiect care a fost întotdeauna fierbinte în oraș: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății de transport public, pentru anul în curs.

Bugetul Transport Călători Express pare să fie și în acest an structurat în jurul cheltuielilor impresionante cu salarizarea, în condițiile în care numărul angajaților a scăzut comparativ cu anul anterior, fiind estimat ca în acest an să rămână puțin peste 920 de salariați.

În aceste condiții, ploieștenii nu se pot aștepta la îmbunătățirea condițiilor de transport în comun, având în vedere că nivelul cheltuielilor cu personalul ajung la aproape 50 de milioane de lei din totalul de 73,3 milioane de lei estimat pentru anul 2018!

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății care asigură serviciile de transport public urban în municipiul Ploiești arată că salariul de bază reprezintă doar parțial nivelul veniturilor angajaților de la Transport Călători Express, pentru că la acesta se adaugă – așa cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă – sporuri, prime și alte bonificații.

Din suma prevăzută la capitolul cheltuieli aferente anului 2018, care ating 73,3 milioane de lei, Transport Călători Express va direcționa 49,7 milioane de lei către cheltuielile de natură salarială. Dacă pentru mulți dintre salariații ploieșteni veniturile se opresc la salariul de bază, conform datelor din proiectul de buget al TCE rezultă că veniturile angajaților – pe lângă salariul de bază – cresc semnificativ cu sporuri, prime și alte bonificații. Pe cifre, situația prezentată în proiectul de buget arată astfel: din totalul cheltuielilor cu personalul (49,79 milioane de lei), cheltuielile de natură salarială sunt de 48,2 milioane de lei, iar cu salariile propriu-zise – 46,25 milioane de lei. Din această din urmă sumă, salariile de bază reprezintă 26,3 milioane de lei, în timp ce sporurile, primele și alte bonificații aferente salariului de bază – în conformitate cu prevederile din contractul colectiv de muncă – ajung la rândul lor la încă 19,87 milioane de lei. În documentul menționat se arată pe de altă parte și de unde provin influențele în plus față de sumele de anul trecut – din reîntregirea pentru anul 2018 cu sumele aferente majorării salariilor de bază (243.000 de lei), plus alte 7,3 milioane de lei provenite din creșterea salariilor de bază ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale. Tot la cheltuieli cu personalul mai intră și bonusuri în valoare de aproape două milioane de lei.

Toate acestea, adunate, ajung să acopere circa două treimi din totalul cheltuielilor Transport Călători Express prevăzute în bugetul aferent anului curent.

Alte cheltuieli cu personalul ar mai fi cele aferente contractului de mandat și altor “organe de conducere și control, comisii și comitete” – 527.000 de lei.

Pentru ce mai rămân bani? Pentru câteva lucrări care vor fi realizate din surse proprii, cum ar fi modernizarea rețelei de contact a troleibuzului în zona centrală, pentru cumpărarea a încă 10 automate de bilete (pe lângă cele 30 deja existente), reparații și câteva achiziții de piese de schimb și utilaje de mici dimensiuni necesare întreținerii mijloacelor de transport în comun sau componentelor rețelelor de tramvaie sau de troleibuze.

Care va fi sursa veniturilor pentru a se asigura fondurile necesare unui nivel atât de ridicat de cheltuieli? Conform proiectului de buget, 45,8 milioane de lei ar fi venituri proprii, alte 27,5 milioane de lei – veniturile din subvenții (reprezentând facilitățile pentru anumite categorii defavorizate de călători, sumele alocate de către ASSC și câteva sute de mii de lei de la CNPAS și de la UPC Ploiești).

• Înregistrare audio prezentată de ph-online.ro, “despre cum se fură ore și motorină”

Publicația ph-online.ro a publicat, în weekend, înregistrarea unei convorbiri dintre doi salariați ai SC Transport Călători Express, din care reies anumite probleme cu furturile de combustibil, dar și cu introducerea de ore suplimentare care să crească substanțial veniturile unora dintre angajații de la Transport Călători Express.

“Mai mulți șoferi ai TCE Ploiești și chiar persoane aflate în anturajul liderilor de sindicat au început să dezvăluie în spațiul public cum dispare combustibilul care ar trebui folosit la transportul călătorilor, cum este furată societatea „la ore” și cine conduce „operațiunea”. Potrivit unor surse interne, am aflat cum se furau tone de fier și cum au dispărut cisterne întregi cu combustibil. De asemenea, este important de reținut faptul că bidoanele cu motorină furată nu „părăseau incinta” doar la initiativa hoților, ci trebuia ca persoane-cheie să-și fi dat, în prealabil, acordul. Nu se fură fără acordul unor membri din sindicatul condus de Ion Mișcă! Asta reiese dintr-o înregistrare telefonică între Paraschiv Nicolae, coordonator al controlorilor de bilete și Costin Fieraru – șef de secție la tramvaie, fost manipulant și șef al unei echipe de mecanici. În discuția telefonică, Fieraru, apropiat al primarului Adrian Dobre, îi spune lui Paraschiv ca va da liber vatmanilor (aflați în subordinea sa) „să fure întruna”, ba mai mult, le va facilita acestora furtul, referindu-se la orele splimentare. Și cine poate să vorbească mai bine despre furt dacă nu Costin Fieraru, cel care, sub conducerea lui Radu Popescu (PDL), ajunsese singurul șef de secție din cadrul RATP care beneficia și de ore suplimentare. Pentru că în decursul a două luni acesta figura și cu câte 300 de ore suplimentare, au fost perioade când încasa lunar și peste 7000 de lei. În aceeași înregistrare, Fieraru îi spune lui Paraschiv că liderul de sindicat Ion Mișcă nu e altceva decât un „martalog” și „o slugă” și că a venit timpul ca și alți șoferi să fie avantajați”, arată jurnaliștii de la ph-online.ro.

Referitor la informațiile apărute în spațiul public, directorul Transport Călători Express, Alexandri Nicolae, a declarat pentru ziarul Prahova că are cunoștință despre dialogul înregistrat între cei doi angajați ai TCE. “Este o înregistrare mai veche, care dezvăluie că există în continuare un conflict între anumite persoane din TCE cu importanță mai mare sau mai mică”, afirmă Alexandri Nicolae, care spune că îi va chema să dea explicații pe protagoniștii înregistrării.

Pe de altă parte, însă, directorul Transport Călători Express nu neagă faptul că există cazuri de furt de combustibil, în prezent fiind patru dosare pe rol cu tot atâția angajați cărora li s-au desfăcut contractele de muncă, plus alte două în cercetare. Și situația orelor suplimentare este cunoscută, însă fenomenul ar fi scăzut, potrivit declarațiilor directorului Transport Călători Express, existând situații în care nu pot fi verificate concediile medicale și, implicit, apare necesitatea suplimentării orelor de lucru pentru a face față cerințelor călătorilor.