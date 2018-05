V. Stoica

Ploieștenii vor avea ocazia de a degusta – pentru prima dată în acest an – roșii românești “adevărate”, începând de săptămâna viitoare, când primele tomate crescute la producători din comuna prahoveană Tomșani vor lua drumul Pieței Centrale din Ploiești.

Roșiile produse în spații protejate – de fapt prima recoltă din acest an de tomate românești care iese pe piața ploieșteană – vor apărea pe tarabe, producătorii fiind obligați să vândă până la finalul lunii mai cantitatea de 2.000 de kilograme pentru a putea beneficia de prevederile programului de susținere a producției de tomate românești și în extrasezon, adică pentru a primi suma de 3.000 de euro.

Mita Enache, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, a declarat, pentru ziarul Prahova, că în acest an s-au înscris 500 de producători în acest program, atât în ciclul I de producție (cel actual), cât și pentru al doilea ciclu de producție – tot în extrasezon, respectiv începând cu luna noiembrie.

Programul tomate în spații protejate pare să aibă succes, pentru că numărul producătorilor înscriși este cu câteva sute mai mare decât acela din anul trecut.

Anul trecut, 270 de producători din județul Prahova au beneficiat de programul tomate în spații protejate și au primit suma de 3.000 de euro (în total 3.639.978 de lei) pentru că au îndeplinit condițiile precizate în documentația elaborată de Ministerul Agriculturii. În 2018, numărul producătorilor înscriși a crescut considerabil, ajungând la 500, ceea ce înseamnă că și fondurile alocate pentru aceia care reușesc să vândă peste două tone de roșii până la finalul lunii mai vor fi, cumulat, mult mai mari.

Potrivit directorului Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, Mita Enache, tomatele românești produse la Tomșani vor fi – ca și în anul trecut – primele care vor ajunge pe piața ploieșteană. Roșiile intrate în programul tomate în spații protejate sunt verificate fitosanitar, având toate analizele de calitate efectuate de către specialiști. De aceea, se poate spune că aceasta este prima recoltă de roșii “adevărate” care va fi gustată de către cumpărătorii din Ploiești.

Pentru a deveni beneficiari eligibili, producătorii trebuie să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate (sere, solarii) de minimum 1000 de metri pătrați, să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp, dar și să facă dovada valorificării unei cantități de tomate de minimum 2000 kg, cu documente justificative (bon fiscal/factură/filă/filele din carnetul de comercializare). Producătorii trebuie, de asemenea, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol și să facă dovada că au valorificat producția de roșii în extrasezon, adică între 1 ianuarie și 31 mai și, respectiv, între 1 noiembrie și 20 decembrie inclusiv.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii spun că programul de susținere a produsului tomate în spații protejate derulat în anul 2017, elaborat în baza Programului de Guvernare, a prezentat un mare interes în rândul producătorilor agricoli cultivatori de tomate în spații protejate. După primul an de implementare, la nivel național, au fost înscriși 9.350 de beneficiari înscriși în program, 4.397 dintre aceștia în ciclul I, care au primit suma totală de 59.277.715,80 lei și alți 3.619 beneficiari plătiți în ciclul II, cu suma de 48.789.147 lei.

Cu toate că măsura de sprijin a fost o noutate pentru sectorul legume-fructe, s-a observat o creștere a numărului de cereri în decursul anului, producătorii agricoli manifestând interes în accesarea acestei forme de sprijin pentru tomatele cultivate în spații protejate.

• Milioane de kilograme de legume și fructe din import ajung anual în Prahova

Deși multe dintre legumele și fructele din România sunt mult mai gustoase și se găsesc la prețuri mai bune decât cele din import, potrivit unei situații prezentate de către reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, milioane de kilograme de asemenea produse ajung pe mesele prahovenilor. Dacă despre producători de broccoli sau de avocado nu se poate vorbi în România, fiind nevoie de importuri, Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova a verificat și a eliberat anul trecut certificate de conformitate pentru cantități impresionante de legume și de fructe aduse din alte țări, deși există posibilitatea ca acestea să provină și de la producătorii autohtoni. Astfel, conform reprezentanților DAJ Prahova, au venit din import și au primit certificate de conformitate aproape 1,3 milioane de kilograme de mere, circa 3.200 kilograme de conopidă, 40.788 de kilograme de salată verde, 291.540 de kilograme de varză, 70.200 kilograme de pepene verde și alte 16.410 kilograme de vinete!