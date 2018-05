Românii pot dona acum câte 5 lei cu cardul sau accesorii de plată, ca brățara sau ceasul contactless, prin aparate POS amplasate de Banca Transilvania, pentru ajutorarea copiilor bolnavi și a tinerilor din medii sociale modeste.

Potrivit unui comunicat remis StartupCafe.ro, Banca Transilvania a lansat opțiunea Donații contactless prin intermediul POS-urilor dedicate.

Premieră în România, aceasta încurajează solidaritatea şi implicarea socială, aşa încât – cu ajutorul comunității, Asociației Little People şi fundației Clujul Are Suflet – să poată fi ajutați cât mai mulți copii bolnavi şi tineri care provin din medii sociale modeste, mai spune BT, în comunicat.

Banca va avea într-o primă etapă 40 de POS-uri pentru donații în tot atâtea sedii BT din țară, la care se adaugă cele ale partenerilor Asociației Little People, prezente la diferiți comercianți. 5 lei este suma care poate fi donată de fiecare dată cu cardul contactless emis de orice bancă sau cu unul dintre accesoriile de plată din colecția BT Pay: aplicația cu acelaşi nume, stickerul, brățara sau ceasul contactless.