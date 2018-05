Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finala de sâmbătă a competiţiei muzicale, care are loc anul acesta pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia. De la introducerea sistemului cu semifinale, în 2004, România s-a calificat în fiecare an în finală. O excepţie a fost anul 2016, când România a fost descalificată din start pentru că Televiziunea Română avea datorii la European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului internaţional. România, cu piesa „Goodbye”, a intrat în competiţie pe poziţia a doua în semifinala de joi, alături de Norvegia, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia şi Ucraina.

Într-o conferinţă de presă care a avut loc înainte de semifinală, artiştii de la The Humans au prezentat conceptul show-ului de la Eurovision. „Suntem încântaţi să realizăm o premieră la Eurovision, aducând pe scena concursului nu mai puţin de 31 de personaje. Chiar dacă regulamentul nu permite mai mult de şase artişti pe scenă, noi vom realiza o premieră şi vom fi, într-un fel, mai mulţi. Spectacolul nostru include şi 25 de manechine purtând măşti, care sugerează depersonalizarea şi riscul pierderii identităţii într-o lume tot mai grăbită şi mai indiferentă, la care suntem martori în viaţa de zi cu zi. Conceptul accentuează mesajul piesei, care este unul de speranţă şi de încurajare. Vrem să accentuăm cât de important este să te opreşti, să priveşti în jurul tău şi să te bucuri de viaţă”, au declarat artiştii. Momentul artistic l-a avut ca regizor pe Petre Năstase şi ca regizor muzical pe Gabriel Scîrlet.

Single-ul „Goodbye” a fost compus de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu şi Alexandru Matei. Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Italia, Franţa şi Germania au decis, alături de juriile de specialitate, fiecare cu 50%, cine va merge în marea finală. În urma semifinalei de joi s-au calificat Norvegia, Serbia, Danemarca, Moldova, Olanda, Australia, Ungaria, Suedia, Slovenia, Ucraina.