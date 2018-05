V. Stoica

Consiliul Județean Prahova va promova un proiect mai puțin obișnuit în România în legătură cu eliminarea deșeurilor, dar și cu producerea de energie termică pentru populație. Administrația județeană va pregăti proiectul – finanțat din fonduri externe – destinat folosirii energiei din deșeurile reciclabile și construirii unei linii de producere a combustibilului solid recuperat în urma selecției gunoiului.

Ieri, a fost supus aprobării un proiect de hotărâre în acest sens, principalul obiectiv fiind acela al demarării pregătirii în vederea promovării unui proiect finanțabil din străinătate care să continue ceea ce și-a propus Consiliul Județean Prahova prin Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Prahova, aflat acum pe ultima sută de metri înainte de finalizare.

Deșeurile transformate în combustibil solid ar putea să ajungă în casele ploieștenilor sub formă de energie termică, astfel reducându-se și cantitatea de deșeuri rămase în urma procesului de selecție.

Reprezentanții Consiliului Județean Prahova vor trebui, însă, să găsească și surse de cofinanțare pentru realizarea investițiilor propuse, printre acestea putându-se regăsi Granturi SEE (Spațiul Economic European) sau MFN (Mecanism Financiar Norvegian) 2014-2021, fonduri nerambursabile din Programele Operaționale, fonduri nerambursabile acordate direct de Comisia Europeană sau din alte surse de finanțare nerambursabile (interne și externe).

Combustibilul solid recuperat este, potrivit documentației elaborate de autoritatea județeană, un combustibil produs din deșeuri nepericuloase în conformitate cu standarde europene, produs din fluxuri de deșeuri, cum ar fi deșeurile menajere solide, deșeurile din construcții și demolări și deșeurile comerciale și industriale, cauciuc sau nămol uscat etc.

“Multe dintre fracțiunile de deșeuri care nu pot fi refolosite sau reciclate cu ușurință, în special dacă sunt compuse din materiale care sunt dificil de sortat sau de separat, pot avea o valoare calorică ridicată. Transformarea acestor fracțiuni de deșeuri în combustibil recuperat va garanta că valoarea energetică rămasă va fi utilizată la cea mai mare eficiență. Combustibilul solid recuperat poate fi utilizat în cuptoare de ciment, centrale de cogenerare, centrale electrice și, de fapt, oriunde există o cerere de căldură. Eficiența energetică globală este mai mare decât atunci când deșeurile sunt incinerate în incineratoare cu ardere în masă. Producția de combustibil solid recuperat este, de obicei, legată de activitățile de reciclare. Cele mai importante cantități de combustibil solid recuperat sunt produse în combinație cu recuperarea reciclabilelor într-o instalație de sortare. SRF reprezintă singura soluție din punct de vedere energetic, care se aplică împreună cu reciclarea. Combustibilul solid recuperat este un purtător flexibil de energie și poate fi utilizat acolo unde există o cerere reală de căldură”, se arată în documentul emis de Consiliul Județean Prahova.