Bogdan Chitic,

foto: pagina oficială de facebook CS Cuza Sport Brăila

Singurii doi baschetbaliști ploieșteni rămași în cursa promovării în Liga Națională, în acest an, Adrian Movileanu și Andrei Damian, echipierii celor de la CS Cuza Sport Brăila, se află la mai puțin de două săptămâni distanță de marea provocare a acestui final de sezon. Jucători ploieșteni descoperiți și crescuți la Clubul Sportiv Școlar, de către profesorul Marian Hartman, Movileanu și Damian se numără, în actuala ediție a Ligii 1, printre principalii marcatori ai întrecerii, iar prestațiile foarte bune avute în tricoul formației brăilene ar putea fi încununate de o mult așteptată promovare. Totul se va decide în perioada 27-29 mai, la Sala Polivalentă Danubius, din Brăila, gazda „piraților” de la CS Cuza Sport, grupare ce a câștigat licitația organizată de Federația Română de Baschet pentru găzduirea turneului final. Foști adversari ai ploieștenilor de la Clubul Sportiv Universitar, în faza de calificare, desfășurată în toamna anului trecut, dar și ai celor de la Clubul Sportiv Municipal, conduși de Cătălin Burlacu, în „semifinalele” competiției, Movileanu și Damian vor participa pentru al doilea an consecutiv la turneul de promovare, asta după ce, în 2017, CS Cuza Sport Brăila a încheiat Final Four-ul pe ultimul loc.

De această dată, însă, băieții pregătiți de Cătălin Ștefănescu, fost „secund” la CSM Ploiești, în 2016, în scurtul mandat al lui Eugen Ilie, și din lotul cărora face parte și Andrei Căpușan, fost campion cu CSU Asesoft Ploiești, în 2012, pornesc din postura de favoriți, având avantajul terenului propriu, dar și ascendetul moral oferit de câștigarea fazei semifinale. Alături de CS Cuza Sport Brăila, la turneul final al Ligii 1 mai participă Știința București, CN Aurel Vlaicu București și ABC Athletic Constanța, primele două clasate, la finalul celor trei zile de competiție, urmând să-și asigure promovarea în Liga Națională. În același timp, există șanse mari ca, indiferent de deznodământul turneului de la Brăila, toate cele patru echipe să evolueze, din toamnă, în grupa valorică B a Ligii Naționale, câtă vreme Federația Română de Baschet pare tentată să adopte un nou sistem competițional menit să aducă un plus de echilibru și de spectacol, despre care ziarul Prahova a scris în edițiile anterioare.

Programul turneului de promovare de la Brăila este următorul:

Duminică, 27 mai

Știința București – CN Aurel Vlaicu București

CS Cuza Sport Brăila – ABC Athletic Constanța

Luni, 28 mai

ABC Athletic Constanța – Știința București

CS Cuza Sport Brăila – CN Aurel Vlaicu București

Marți, 29 mai

CN Aurel Vlaicu București – ABC Athletic Constanța

CS Cuza Sport Brăila – Știința București