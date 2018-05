N. Dumitrescu

În urmă cu doi ani, aproape de sfârşitul lunii august, un puternic seism s-a produs în Italia, în localitatea Amatrice. Având intensitatea de peste 6 grade pe scara Richter, cutremurul a fost devastator, acesta având ca efect, printre altele, şi faptul că oraşul a coborât cu 20 de centimetri faţă de zona în care se afla iniţial. De altfel, până când scoarţa terestră s-a liniştit, acestui cutremur i-au urmat alte aproape 1000 de replici, în decursul a doar 48 de ore, aşa cum au fost consemnate evenimentele la vremea respectivă. Având în vedere că a fost vorba despre un cutremur destul de mare şi numărul victimelor a fost pe măsura intensităţii acestuia, în contextul în care s-a anunţat că atunci şi-au pierdut viaţa peste 300 de persoane, multe dintre acestea găsindu-şi sfârşitul sub dărâmăturile propriilor locuinţe. Printre cei care au pierit în tragicul cutremur din 24 august 2016 au fost şi români, destule fiind şi persoanele care au avut nevoie de sprijin financiar pentru a putea să-şi reia viaţa de la capăt. Aşa cum am aflat de la reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Prahova, printre cei care au beneficiat de ajutoare de urgenţă s-au numărat şi patru prahoveni. “În cursul anului 2017 s-a acordat pentru un număr de patru beneficiari, domiciliaţi în Ploieşti, conform actelor de identitate emise de autorităţile române, victime ale cutremurului din Italia – Amatrice, suma de 49.089 de lei, astfel: suma de 40.161 de lei reprezentând contravaloarea ajutorului pentru persoanele care au rămas fără locuinţă, iar pentru un beneficiar dintre cei menţionaţi s-a mai acordat suma de 8.928 de lei, reprezentând ajutor pentru persoanele care doresc să se reintegreze în România. Acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru victimele cutremurului din Amatrice este reglementată prin H.G. nr.605/2016 pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, afectate de calamităţile naturale produse în Italia în 24 august 2016”, ne-au transmis reprezentanţii instituţiei menţionate.

De menţionat că, în total, în perioada 1 ianuarie 2017-30 aprilie 2018, în judeţul Prahova au fost înregistrate 31 de solicitări de acordare a ajutorului de urgenţă, care au fost aprobate prin hotărâre a Guvernului. Motivele pentru care s-a aprobat acordarea acestor ajutoare au fost legate, în principal, de situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, în special inundaţii, de repatrierea unor persoane decedate, aşa cum a fost cazul celor doi prahoveni decedaţi în luna martie a acestui an în urma celui mai mare accident industrial produs în Cehia în ultimii 40 de ani, precum şi situaţii deosebite cauzate de starea de sănătate.