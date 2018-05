Patriarhia Română susţine că nicio persoană privată nu are dreptul să se folosească de numele lui Arsenie Boca, menţionând că Arhiepiscopia Bucureştilor a luat „atitudine fermă” faţă de deţinerea mărcii „Părintele Arsenie Boca” solicitând persoanei care susţine că are marca să renunţe la aceasta.

„Arhiepiscopia Bucureştilor a comunicat oficial persoanei respective mesajul de a renunţa imediat la această marcă înregistrată în străinătate. Numele părintelui Arsenie Boca este intrinsec legat de istoria şi cultura duhovnicească a Bisericii Ortodoxe Române şi parte a patrimoniului său memorial. Din aceste limpezi şi înalte raţiuni, nicio persoană privată, care nu are nici măcar o legătură de rudenie cu părintele Arsenie Boca, nu are dreptul să se folosească în vreun fel de numele său. Acesta, ca şi opera sa scrisă sau picturală aparţin de drept Bisericii pe care a slujit-o cu vocaţie jertfelnică”, se arată într-un comunicat trimis de Patriarhia Română, la solicitarea MEDIAFAX. Totodată, reprezentanţii Patriarhiei Române susţin că vor face toate demersurile necesare din punct de vedere legal, pentru ca marca „Părintele Arsenie Boca” să nu aparţină unei persoane private.

„În măsura în care persoana vizată va continua să se folosească de acest nume prin marca menţionată, Patriarhia Română, prin Episcopia Devei şi Hunedoarei, sub jurisdicţia căreia funcţionează Mănăstirea Prislop, unde se află şi mormântul părintelui Arsenie Boca, va face toate demersurile necesare din punct de vedere legal pentru a aşeza lucrurile în firescul lor”, se mai arată în sursa citată.

Zeci de icoane şi cărţi cu Arsenie Boca au fost confiscate dintr-un magazin din Arad, marţi, după ce un bărbat care ar deţine, în România, marca „Părintele Arsenie Boca” a făcut o sesizare. Marca a fost înregistrată anul trecut la Oficiul European de Proprietate Intelectuală de către o firmă cu sediul în Marea Britanie. Potrivit presei locale, proprietarul legal al drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii “Părintele Arsenie Boca” i-a dat licenţa de folosire a drepturilor unei firme din Arad, deţinută de un tânăr de 24 de ani.