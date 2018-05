Precipitarea cazului “unității de elită” de la Ploiești a Direcției Naționale Anticorupție – urmărirea penală împotriva suspecților Mircea Negulescu și Lucian Onea, continuată cu demisia intempestivă a acestuia din urmă de la conducerea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești – a condus la apariția în spațiul public și în presa locală a unor informații care pot să destrame o serie întreagă de presupuse legături dintr-un adevărat cerc al “colaborărilor”.

În cele din urmă, Parchetul General a dat publicității un comunicat referitor la cauza în care sunt cercetați cei doi procurori: “Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează acte de urmărire penală față de suspecții Negulescu Mircea și Onea Lucian sub aspectul participației improprii, sub forma complicității, la săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare (art. 52 rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal)”.

Reprezentanții Parchetului General au adăugat, în comunicatul de presă referitor la cauza în care sunt urmăriți penal Onea și Negulescu, că „procurorii au reținut că, în perioada aprilie – mai 2015, suspecții Negulescu Mircea (la data săvârșirii faptelor procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti) și Onea Lucian (procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti) ar fi determinat o persoană, prin constrângere, să întocmească în fals o sesizare și documente care să susțină cele reclamate în conținutul acesteia. Documentele falsificate au fost expediate Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti și folosite drept probe în două dosare, precum şi în susţinerea/motivarea unei cereri de extrădare”.

În contextul demarării acestei cauze penale ieșite din comun, având în vedere că este vorba despre doi procurori suspectați de fapte care nu au nicio legătură cu ideea de Justiție, în spațiul public și în presa locală prahoveană au apărut noi informații referitoare la cercul “colaboratorilor” fostului procuror DNA Mircea Negulescu. Astfel, publicația online max-media.ro a făcut trimitere directă, zilele trecute, la frații Meiroșu – unul dintre aceștia fiind notar, iar celălalt angajat la Finanțe.

Într-unul dintre articole – “Notarul ploieștean Mihai Meiroșu, <ajutorul> lui Negulescu în ilegalitățile cu terenuri ale fostului procuror”, max-media.ro arată: „Ies la iveală informații halucinante despre <caracatița> mafioților de rang înalt din Prahova! După ce am aflat că în mijlocul operațiunilor ilegale se află fostul procuror Negulescu, zis și “Portocală”, a venit timpul să aflăm cine mai făcea parte din grupul de infractori care orbitau în jurul lui. Despre cămătarii și afaceriștii care lucrau mână în mână cu Negulescu s-a vorbit deja, dar se pare că gruparea se baza și pe sprijinul unor funcționari publici de rang înalt. Mai exact, este vorba despre frații Meiroșu, unul notar, celălalt angajat la Finanțe, al căror rol a fost crucial în îndeplinirea planurilor diabolice ale lui Negulescu.

Terenurile obținute fraudulos de Negulescu, înregistrate pe numele fiului său, nu puteau ajunge în posesia acestui infractor decât cu sprijinul “cui trebuie”. Astfel, “Portocală” a apelat la notarul Meiroșu pentru a legaliza furtul, asta după ce a obținut informații confidențiale de la celălalt Meiroșu, angajat la Finanțe și căruia Negulescu îi solicită, folosindu-și abuziv funcția de magistrat, date despre anumite persoane, firme, conturi etc”.

Tot în aceeași publicație, sub titlul “Mircea Meiroșu de la Finanțe Prahova, complicele lui Negulescu”, apar date și despre celălalt Meiroșu: “Continuăm seria dezvăluirilor despre complicii fostului procuror de la DNA Ploiești Mircea Negulescu “Portocală” cu Mircea Meirosu, funcționar la ANAF, cel care îi oferea lui “Zdreanță” informații fiscale despre afaceriști, politicieni și alte persoane de care fostul procuror era interesat cu scopul de a-i șantaja sau constrânge să depună mărturii mincinoase.

La începutul lunii martie, a apărut și înregistrarea audio în care “Portocală” îi cere “pe sub mână” lui Meiroșu de la Finanțe informațiile confidențiale. Într-unul din interviurile acordate jurnalistului Ion Cristoiu, Sebastian Ghiță confirmă și el faptul că Negulescu și Meiroșu lucrau “mână în mână” și se foloseau de funcțiile deținute pentru a șantaja anumite persoane sau pentru a le deschide dosare penale: “Probabil date despre afacerile, firmele, circuitele financiare ale lui Adrian Sârbu, primite de la diverse instituții, pe mână scurtă, cum spunea și Portocală. (…) L-ați auzit sunând un șef de la Finanțe, pe un domn din ăsta acoperito-turnatoro-mafiot, un tip pe care-l chema Meiroșu (?), pe care îl și cunosc, și spunându-i: ‘dă-mi repede pe mână scurtă, trimite-mi niște hârtii despre firme, Ghiță, conturi, whatever, ca să le prind prin dosare’. Or, chestiunile acestea trebuie făcute sub supravegherea unui judecător, cu un mandat. Tu nu ai voie să intri și să îmi verifici mie, familiei, mamei, prietenilor conturile fără să ai un mandat de la un judecător. Prin lege”, spunea Sebastian Ghiță în interviul respectiv”, au mai publicat jurnaliștii de la max-media.ro.