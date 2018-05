V. Stoica

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a dezvăluit, sâmbătă, în cadrul unei emisiuni de la România TV, că a trimis Corpul de control al ministerului pe care îl conduce la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă de la Câmpina.

Potrivit ministrului, controalele care sunt efectuate la arestul IPJ Prahova vizează verificarea unor informații apărute în spațiul public referitor la modul în care se derulează activitățile specifice în cadrul acestei unități specializate.

„Am văzut şi eu expuneri referitoare la Centrul de arest de la Câmpina şi am considerat că este de datoria mea să solicit verificări. Încă de la începutul acestei săptămâni corpul de control al ministrului face verificări referitoare la informaţiile care au apărut în spaţiul public. Îmi doresc să aflăm ce s-a întâmplat acolo şi să înţeleagă toată lumea că astfel de lucruri nu pot fi tolerate. Am trimis Corpul de control că mi s-a părut normal ca o instituţie a statului să reacţioneze”, a declarat Carmen Dan la România Tv.

Reacția ministrului de Interne vine după ce omul de afaceri ploieștean Răzvan Alexe a spus, joia trecută, la ieșirea de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că fostul procuror Mircea Negulescu îl ancheta cu cătuşele pe masă, cu pistolul în piept şi le uda saltelele în arest ca să nu poată dormi. „Ne ancheta cu cătuşele pe masă, ne puneau pistolul în piept, ne uda saltelele la arest ca să nu avem unde să dormim că erau 16 grade afară. Avea pistol, binenţeles, şi dânsul, dar şi cătuşe. Am văzut că a spus el că nu a avut niciodată cătuşe. Avea cătuşele dumnealui în birou, o să îi şi spun, cătuşele aveau o inscripţiune, ceva cu numărul 19. Nu cunosc ce pistol era, nu am făcut şcoala militară. Făcea asta ca să dăm declaraţii de Andreea Cosma şi ca să poată să ia cenuşa din vatră, aşa s-a exprimat”, a spus Răzvan Alexe, citat de agenția de presă Mediafax.