N. Dumitrescu

Ieri de dimineaţă, timp de două ore, în curtea celei mai mari unităţi sanitare din Prahova – Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti – s-au auzit, cu intermitenţă, sunete de fluier şi vuvuzele, completate de tot soiul de sloganuri. A fost grevă de avertisment, angajaţi din această unitate sanitară alăturându-se, în intervalul orar 9.00-11.00, acţiunilor de protest organizate în majoritatea spitalelor din ţară. Dacă, iniţial, la această acţiune au participat doar membrii Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahoveană, ulterior, acestora li s-au alăturat şi cei de la Sanitas Prahova. Cu toţii, după cum se putea citi inclusiv pe pancartele pe care unii dintre ei le aveau în mâini, erau nemulţumiţi de scăderile salariale, în principal cauzate de reducerea sporurilor. Susținând, unii dintre ei, că s-a ajuns în situaţia în care, din cauza acestor diminuări, lefurile le-au scăzut aproape la jumătate faţă de cât primeau acum două luni, protestatarii consideră că noile modificări salariale nu au făcut decât să producă discriminare în rândul angajaţilor din sistemul sanitar. Mai mult decât atât, susțin că nu pot aştepta până în 2020, aşa cum le-au transmis guvernanţii, atât timp cât medicii au beneficiat, din luna martie, de majorări salariale. Acţiunea de ieri a fost înscrisă în calendarul protestelor din Sănătate, sindicaliştii anunţând chiar declanşarea grevei generale, începând cu data de 11 mai, dacă nu se va găsi o soluţie la revendicările lor.

Aproape 200 de persoane au participat, ieri, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, la greva de avertisment anunţată încă de la sfârşitul săptămânii trecute, la protest luând parte membrii sindicatelor Solidaritatea Sanitară şi Sanitas – Filialele din Prahova. Activitatea instituţiei sanitare nu a fost afectată, cei prezenţi la această acţiune venind de acasă cu steguleţe, pancarte, vuvuzele şi fluiere, în cele mai multe cazuri fiind vorba despre infirmiere, brancardieri, cei care lucrează în laboratoare – biochimişti şi chimişti, mai exact categoria de personal, după cum ne-a declarat liderul Sindicatului Solidaritatea Sanitară Prahova, Daniela Constantin, cel mai mult afectată de diminuarea sporurilor. Aceasta ne-a menţionat că, după ce s-au pus în aplicare noile prevederi salariale, respectiv cea de acordare a sporurilor pe anumite criterii, unora dintre angajaţi li s-au diminuat lefurile. Ca să justifice prezenţa la protest, una dintre infirmierele de la Secţia de Terapie Intensivă ne-a declarat că acum salariul pe care îl ia este de între 1.500 şi 1.700 de lei, în funcţie de orele de noapte sau de cele în care lucrează la sfârşit de săptămână, faţă de 2.200 de lei cât lua înainte de reducerea cuantumului sporurilor. ”După o activitate de 23 de ani, luna trecută, după ce mi-am achitat toate ratele la bancă şi la CAR, am rămas cu 500 de lei bani în mână, situaţie care nu s-a întâmplat în urmă cu câteva luni. Cum să mai trăieşti aşa?”, ne-a declarat aceasta. De sporurile diminuate s-a plâns şi una dintre infirmierele de la Secţia de Nefrologie: ”Salariul pentru tura de zi este de 2000 de lei, în condiţiile în care volumul de muncă este foarte mare. Dacă nu intrăm noi, infirmierele, primele în salon, medicii şi asistentele nici nu intră să se uite la bolnavi. Pentru ei de ce s-a reuşit ca, din martie, să aibă lefuri majorate, iar pentru noi nu?”. Pe lângă scăderea sporurilor, infirmierele au mai adus pe tapet şi alte nemulţumiri mai vechi, precum faptul că, deşi sunt angajate la spital, nu beneficiază, în mod gratuit, măcar de efectuarea unui set de analize medicale. “O infirmieră de la TBC ia cu 600-700 de lei mai puţin faţă de cât lua înainte”, se aude o altă voce. “Lucrez la Radiologie, iar până în februarie, cu sporurile pe care le luam de 100%, aveam 4000 de lei salariu. Acum, cu reducerea sporurilor, voi lua, probabil, mai puţin de 3000 de lei, în condiţiile în care, din cauza activităţii în care lucrez, am ajuns în situaţia în care îmi pică şi părul!”, ne-a mai declarat un alt participant la greva de avertisment.

Trebuie menţionat faptul că, având în vedere că protestul s-a desfăşurat în curtea spitalului, acesta a fost văzut şi auzit inclusiv de către bolnavi şi rudele acestora, părerile fiind, evident, împărţite. Astfel, dacă unii dintre ei le-au dat dreptate, alţii au considerat că “n-ar trebui să facă atât de mare gălăgie că nu-şi mai iau toate sporurile. Şi asta deoarece, după cum se ştie, atenţiile, sub formă de bani, în fiecare zi de serviciu, primite de un brancardier sau infimieră de la toţi bolnavii care au nevoie de serviciile acestora le rotunjesc, destul de bine, salariile, salarii care, totuşi, nu sunt atât de mici în comparaţie cu lefurile pe care le iau alţii, din alte domenii”.

Cât se câştigă la „Judeţean”

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Marius Niculescu, ne-a confirmat, ieri, că, într-adevăr, ultimele prevederi legislative au făcut ca, la o anumită categorie de anagajaţi, să li se reducă sporurile, care înainte erau la procentul maxim de 100%. Astfel, limitarea nivelului sporurilor medii din Sănătate la 30% raportat la sumele aferente salariului de bază, în cazul unităţilor aflate în subordinea Ministetului Sănătăţii, cât şi a spitalelor judeţene, a făcut ca sporurile să nu mai poată fi acordate decât între 15% şi 55%, plus că, în conformitate cu noile prevederi, a fost eliminat şi cumulul de sporuri. Iar toate aceste modificări, care au dat cu minus, s-au regăsit în cazul unei anumite categorii de angajaţi, respectiv brancardieri, infirmieri, îngrijitori, biologi, chimişti, asistenţi de farmacie, cărora, de la caz la caz, li s-au redus sporurile de la 100 de lei până la 1000 de lei. “Aplicarea noilor reguli în ceea ce priveşte sporurile a generat situaţia ca angajaţi de la un spital municipal sau orăşenesc să primească bani mai mulţi în comparaţie cu cei de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Asta în condiţiile în care, după cum se ştie, toate cazurile grave din teritoriu sunt direcţionate aici, la Ploieşti. Problema este că Spitalul Judeţean are foarte multe specialităţi în comparaţie cu o altă unitate sanitară din Prahova. Iar dacă se aplică noile reguli în ceea ce priveşte acordarea de sporuri pentru o anumită categorie de angajaţi, de aici apar şi diferenţele, cum ar fi la UPU, la secţiile de terapie, medicină legală sau anatomie patologică, TBC, Infecţioase (HIV), blocul operator, psihiatrie. Legat de aceste nemulţumiri, am iniţiat, de săptămâna trecută, o serie de şedinţe de lucru cu angajaţii din secţii şi reprezentanţii sindicatelor, în care am informat despre limitele încadrărilor impuse de lege în ceea ce priveşte sporurile”, ne-a menţionat managerul unităţii, Marius Niculescu.

Dată fiind însă supărarea angajaţilor faţă de diminuarea sporurilor, i-am solicitat interlocutorului nostru să ne dea şi câteva exemple de lefuri de la “Judeţean”, inclusiv ale medicilor. Medicină internă – medic primar, 16.346 de lei salariu brut, 11.000 de lei salariu net, la care se mai adaugă, din gărzi, 7.000 de lei brut, netul fiind 3.400 de lei; asistent principal – 4.636 de lei salariu brut, 3.929 de lei net, la care se mai adaugă, pentru plata orelor de noapte şi a sâmbetelor şi duminicilor lucrate, 4.871 de lei brut, netul fiind 4.300 de lei; infirmieră – 2.200 de lei net, la care se mai adaugă sporul de secţie de 12%; un îngrijitor ajunge să încasese un salariu net de 2.200 de lei net, pentru că se adaugă plata orelor de noapte, a sâmbetelor şi a duminicilor lucrate; iar brancardierii au 2.196 lei net, pentru că, la fel, li se adaugă plata orelor de noapte şi a sâmbetelor şi duminicilor lucrate.