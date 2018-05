Filarmonica ”Paul Constantinescu” organizează astăzi, începând cu ora 19.00, un concert special dedicat Zilei Internaționale a Jazz-ului. Pe scena sălii „Ion Baciu” vor evolua Sorin Zlat – pian, Răzvan Cojanu – contrabas, și Laurențiu Ștefan – tobe, adică trupa “Ploiești Jazz Trio”, care așteaptă publicul la o seară relaxantă alături de invitații lor Marina Arsene – voce și Daniel Torres – saxofon. Marina Arsene a studiat percuție la Liceul de Arte „Dinu Lipatti” din Pitești, continuând cu secția de jazz a Universității Naționale de Muzică din București, actualmente fiind studentă la Master în cadrul secției de Jazz a aceleiaşi universităţi, studiind prin bursa Erasmus și la Prins Claus Conservatory din Groningen, Olanda. S-a alăturat primului grup de Jazz acapella din România – Jazzappella, în anul 2015, alături de care concertează şi în prezent. Face parte din grupul acapella The Twisters – alături de care a colaborat cu pianistul de jazz, compozitorul și profesorul Mircea Tiberian în musical-ul „Jazzy Tarot”. În 2014 a câștigat, la Festivalul Internaţional Johnny Răducanu din Brăila, Premiul pentru cel mai bun solist vocal, iar în 2015 alături de The Twisters la același festival, Premiul pentru cel mai promițător tânăr interpret. Născut în Málaga (Spania) în 1984, Daniel Torres a studiat muzica în Barcelona, Málaga, Groningen, New York, Amsterdam și Toronto, participând la numeroase festivaluri, cântând în Europa și S.U.A. în săli sau cluburi precum Bimhuis (Amsterdam), Four Seasons Center (Toronto), Humber College Auditorium (Toronto) și altele. În octombrie 2016 a câștigat Marele Trofeu al Competiției Internaționale Johnny Răducanu, România. A cântat cu muzicieni ca John Clayton, Bob Sands, Benny Golson, Perico Sambeat, David Berkman, Dado Moroni, Alex Sipiagin, Mark Gross, Don Braden, Virxilio Da Silva, Marcelo Saenz, Enrique Oliver, Gianni Gagliardi și alții. Biletele pentru concertul dedicat Zilei Internaţionale a Jazz-ului sunt disponibile la preţuri de 20 de lei, tarif întreg, 15 lei – pensionar şi 5 lei , pentru elevi şi studenţi. Tichetele de intrare pot fi achiziţionate de la Casa de Bilete a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti și online, de pe www.filarmonicaploiesti.eu.