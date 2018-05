Mâine, la ora 10.00, Clubul Copiilor „Martha Bibescu” din Comarnic va susţine, pe scena Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Buşteni, un spectacol în cadrul parteneriatului pe care îl are cu patru şcoli din străinătate. Este vorba despre musicalul „On a Journey with Jan, the artist”, piesa fiind produsul activităţii comune a şcolilor partenere din Belgia, Grecia, Finlanda, Irlanda şi Spania, România fiind reprezentată de Clubul copiilor din Comarnic în cadrul proiectului KA2 Erasmus +, în partneriat strategic.