Un salariat din România va ajunge ca, în 2050, să susţină 1,74 de pensionari, în condiţiile în care la nivelul anului 1990 raportul dintre cele două entităţi era de 0,3, potrivit rezultatelor unui studiu de specialitate, prezentat, ieri, într-o conferinţă de presă, de către Tudor Grecu, partener audit&assurance în cadrul KPMG, companie de consultanţă care a întocmit raportul respectiv.

„În primul trimestru al acestui an am elaborat un studiu care vorbeşte pe larg despre importanţa, dar şi despre beneficiile pe care le aduc asigurările de viaţă şi pensiile private atât societăţii, cât şi individului în sine. Dacă vorbim despre Pilonul II, din studiu rezultă că un astfel de sistem e o necesitate. Mai exact, elementul esenţial care duce la nevoia de avea un sistem de pensii, completat prin demografie. Demografia nu este o chestiune specifică României, ci este valabilă şi pentru Europa. Dacă ne uităm la modul cum a evoluat populaţia României din 1990 şi până azi şi la prognozele pentru anii următori, vedem că vârsta mediană era în 1990 de 33 de ani, azi este de 41 de ani, iar în 2050 va fi de 47 de ani. Acest lucru aduce o povară asupra sistemului redistributiv, ceea ce numim Pilonul I. La orice moment, există un grad de dependenţă între indivizii care trebuie să primească pensie şi cei care muncesc şi susţin acest sistem. Astfel, raportul în 1990 era de 0,3, adică un angajat trebuia să susţină pensia a 0,3 pensionari, în timp ce, în 2050, raportul va fi de 1,74. Asta arată o creştere a gradului de dependenţă şi nevoia unui astfel de sistem de pensie”, a precizat Grecu.

Conform sursei citate, în timp ce în Europa se urmăreşte ca pensia să nu fie mai mică de 70% din ultimul salariu, în România procentajul ajunge la 52%, în care este inclusă şi contribuţia de la Pilonul II, de 15% la o valoare a contribuţiei de 3,75% cât este în prezent.

„Momentul ieşirii la pensie înseamnă că ultimul tău salariu va fi urmat de prima ta pensie. Pentru Europa se consideră că raportul care trebuie urmărit să fie de 70%, adică pensia să nu fie mai mică de 70% din ultimul salariu. În România, un individ care începe munca în 2008 şi are un salariu mediu până în 2040, când trebuie să iasă la pensie, la momentul pensionării va avea din Pilonul I un procent de 37% din ultimul salariu, iar din Pilonul II un procent de 15%, la o contribuţie de 3,75%. Dacă avem o contribuţie de 6%, la Pilonul II procentul va fi 20%.

În concluzie, mesajul general este că, pe de o parte, Pilonul II este o necesitate, iar pe de altă parte, Pilonul II e un fenomen de succes care trebuie continuat în sensul în care a fost construit în 2008”, a spus reprezentantul KPMG.