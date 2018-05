Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, în Bulgaria, referitor la relaţia dintre Palatul Cotroceni şi Guvern, că rolul preşedintelui este de a veghea buna funcţionare a autorităţilor publice, menţionând că nu va asista „până dăm cu oiştea în gard”. Întrebat dacă este pace între palate, preşedintele a răspuns: „Nu a fost nici război, nu a fost nici pace“, conform Mediafax. „Vedeţi, conform Articolului 80 din Constituţie, care defineşte rolul preşedintelui, preşedintele veghează la buna funcţionare a autorităţilor publice. Or a veghea nu este o stare pasivă. Nu stau să asist până, ca să mă exprim, aşa popular, până dăm cu oiştea în gard. Nu, dacă văd că lucrurile merg prost, cred că este nu opţiunea, este obligaţia mea să atrag atenţia, să convoc la discuţii, să cer opinii informate şi aşa mai departe. Acesta este lucrul pe care îl fac. Ah, că acelora de la PSD şi din Guvern nu le place să le arate cineva oglinda, e posibil, dar atunci nu au decât să lucreze mai bine, mai cu spor şi mai cu rezultate”. „Aceste discuţii trebuie să se desfăşoare în România, între noi, cu specialişti şi nu în faţa publicului global. Abordarea pe care am criticat-o este că s-au dus în Israel şi, fără să se consulte cu mine, fără să se consulte măcar cu specialişti pe politică externă, s-au găsit vorbind despre mutarea ambasadei. Aşa ceva nu se face, pur şi simplu nu se face, nu că nu ar fi frumos, nu că nu ar denota o educaţie selectă. Nu! Astfel de abordări dăunează grav României şi din acest motiv, ele nu trebuie să aibă loc. În chestiune politicii externe, colaborarea nu este opţională, este obligatorie. Nu există, sau cel puţin nu ar trebui să existe abordări diferite. România va fi puternică doar în măsura în care va vorbi doar pe o singură voce pe chestiuni importante pe politică externă, şi acest lucru a fost bine înţeles de toată lumea”, a completat şeful statului. Referitor la criticile aduse de liderul PSD potrivit cărora preşedintele nu informează Executivul după discuţiile cu partenerii externi, Iohannis a spus: „Voi evalua această chestiune, dar în privinţa informării, ar fi bine să mai citească un pic legea şi să se informeze de la sursa primară”. În ceea ce priveşte posibilitatea mutării Ambasadei României din Israel, Iohannis a declarat: „Eu sunt de acord să fie luate în considerare toate aspectele. Este bine să ştim unde stăm. De acolo se va lua o decizie şi ultimul cuvânt, conform Constituţiei, îl voi avea eu, dar nu am decis niciodată în chestiuni importante şi chiar mai puţin importante pentru România, fără să fiu informat. Deci un decident care se trezeşte vorbind într-o ţară străină, fără să cunoască toate datele problemei, greşeşte profund, Nu am de gând să greşesc în această chestiune”.

Totodată, preşedintele României a mai declarat că afirmaţiile potrivit cărora premierul ar face bine să facă ce i se spune s-au referit doar la demisie, precizând că nu au fost ameninţări. Astfel, întrebat dacă menţine cererea de demisie a premierului Dăncilă, Iohannis a răspuns: „Evident că da”. Şeful statului a declarat, referitor la acuzaţiile de ameninţare printr-o declaraţie publică: „Eu nu îmi permit să ameninţ pe nimeni, cum ar fi o atitudine primitivă. Nu, eu m-am referit exact la demisie, iar dacă cineva se uită prea des la filme cu mafioţi este problema sa”. Precizarea a fost făcută în contextul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că ”ameninţarea explicită” a preşedintelui Klaus Iohannis la adresa premierului Viorica Dăncilă este făcută ”în stil mafiot”.