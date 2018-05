N.Dumitrescu

“Tensiunea creată între Preşedinţie şi Guvern nu ajută pe nimeni, iar acuzaţiile care i se aduc nu se bazează pe fapte reale”, a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Organizaţiei Prahova a PSD, Bogdan Toader, avându-i alături pe o parte dintre parlamentarii social-democraţi din judeţ, respectiv Rodica Paraschiv, Laura Moagher, Radu Oprea, Răzvan Ursu, dar şi pe Robert Cazanciuc şi Liviu Pop. În opinia liderului social-democraţilor prahoveni, tensiunea creată în jurul demisiei premierului solicitată de către şeful statului nu-şi găseşte justificare. “Premierul României vrea să colaboreze cu preşedintele statului, dar nu are cu cine. De unde atâta tensiune, ca şeful Guvernului să-şi dea demisia? Cu siguranţă, doar faptul că lucrurile merg bine în România deranjează”, a mai menţionat Bogdan Toader. Opiniile acestuia au fost completate, pe aceeaşi linie, şi de către parlamentarii prezenţi la această conferinţă, ministrul Radu Oprea adăugând: “Suntem toţi membrii Guvernului alături de premier, iniţiativa liderului PNL de a face plângere penală pe numele premierului fiind o metodă primitivă de dezinformare”. În acest context, parlamentarul Liviu Pop a adăugat că “Orban este o unealtă ieftină a preşedintelui, având în vedere faptul că, aşa cum se ştie, singura formă democratică prin care un guvern poate fi dat jos este iniţierea unei moţiuni de cenzură”.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă s-a mai anunţat faptul că, ieri, la Liceul Tehnologic nr.1 (fostul 1 Mai) a avut loc o reuniune pe tema învăţământului dual şi a celui profesional, cu menţiunea că Robert Cazanciuc este fost absolvent al acestei instituţii de învăţământ. “ Astăzi (n.n.-ieri), am avut o întâlnire cu toţi reprezentanţii liceelor tehnologice din judeţ şi cu reprezentanţi ai unor firme, având în vedere lipsa forţei de muncă bine calificată, cu care se confruntă şi firmele din Prahova. Am considerat că este oportun un dialog între părţi, pentru că doar prin dialog putem găsi soluţii. Iar învăţământul dual şi cel profesional sunt cele mai bune soluţii”, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, senatorul prahovean Radu Oprea. Iar ca fost ministru al Educaţiei, Liviu Pop a ţinut să adauge faptul că, dacă în anul şcolar 2017-2018 au fost înfiinţate 100 de clase în sistem dual, două dintre acestea fiind în Prahova, anul viitor numărul acestora se va dubla. Nu în ultimul rând, având în vedere prezenţa sa în Prahova, în calitate de fost ministru al Justiţiei, Robert Cazanciuc a dorit să vadă care este ritmul la două dintre investiţiile din domeniul justiţiei care se derulează în Ploieşti, respectiv construcţia Palatului de Justiţie şi reabilitatea şi consolidarea clădirii Tribunalului. În primul caz, Cazanciuc a declarat că speră ca lucrările să fie gata la sfârşitul lui 2018, având în vedere lungul şir de ani trecut de la demararea lucrărilor.