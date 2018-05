Florin Tănăsescu

Locul acţiunii – Piscina Balta. Concursul de sărituri în apă, faza pe ţară. Concurenţi: “Mulţí, da … ”.

– Ea este doamna Olga, câștigătoarea fazei regionale “ Păi, mă dusei, păi mă dusei să trec la Olt”. Va executa silit medicii de gardă și va face o giruetă oltenească !, anunţă primul ministru, ţinând în mâini o portavoce !

– Piruetă, nefericito, bolborosește de sub apă un consilier – scafandru, special tocmit pentru a-i corecta, în măsura în care acest lucru este posibil, inevitabilele erori gramaticale și de guvernare ale Vioricăi.

– Cum sari, fată?, întreabă Raluca Turcan, interesată de stilul oltencei.

– Poate mă rup în figuri, poate nu. Poate mă dau în bărci, poate nu. Care-i problema ta ? O ţară întreagă tace sau mârâie doar pe Facebook și te găsești tu să pui întrebări. Anonimo care ești, nici în PNL nu ai fost în stare să supravieţuiești !

– Vă rog, vă rog, aici nu suntem în studioul vreunei televiziuni. Să păstrăm etichetele concubinajului politic!, intervine împăciuitor Liviu Dragnea, înţolit într-un costum la patru ace. Lângă el, Daea, îmbrăcat cu trei cojoace.

Fleoșc!, se –aude un zgomot surd. Nivelul Dunării crește, nivelul de trai al românilor scade. Sărise Vasileasca.

– Uuuuuurmătoarea pretendentă, Gabriela Firea !, strigă portavocea lui Dragnea la portavocea propriu- zisă.

– Concurentă, șoptește scafandrul. Ce, vrei să fii schimbată ?

Apare Gabi, fardată și –mbrăcată cu haine de la Pierre Cardin.

– Doamnă, dacă nu vă supăraţi, aici nu suntem la “Mon Jardin”, suntem la Piscina Balta-n România. Deci, mai staţi o tură și vă detextilaţi. Scuzaţi, vă dezbrăcaţi. Pardon, vă echipaţi !, amestecă Viorica cuvintele. Până devalizează, pardon, vandalizează doamna Capitala, va sări mister Tăriceanu! Deja e îmbrăcat în șlip !

– Slip, Viorico, slip !

– Măi boul bălţii – se răstește Dăncilă la sufleur – , română n-oi fi știind eu, dar în engleză sunt mai specialistă ca Iliescu. Șlip. Vine de la “Sleep”.

– Deci de la a dormi , cum faceţi dumneavoastră pe la guvernare ?

– Nu, de la șlep. Dispozitivul ăla cu elice care zboară peste o apă curgătoare, explică Dăncilă sensul existenţei ei.

Între timp, Tăriceanu cade ca bolovanul de la trambulina Senatului taman peste Olga, care încă nu ieșise în Baltă, ci făcea pluta lângă Pilonul II de pensii. Deci, Călin scapă viu și nevătămat. Ba, mai și zice “Totul curge, numai noi rămânem veșnici”.

– Cine nu sare, cine nu sare, cade de la guvernare !, se-aude un glas de suporteri de la FC Voluntari, care se pricep la toate: și la primărie, și la blaturi.

– Ce zici, mon șer?, întreabă din priviri o tânără fătucă…

– Bag săritura aia, în echer ! Stă mâţa-n coadă și ţara agăţată-ntr-un fir de aţă!, răspunde Dragnea zâmbind pe sub mustaţă.

– Până cade, adică până sare domnul Liviu, are onoarea de a intra la apă domnul Daea !, mai scoate Viorica o nouă perlă.

– Piscina Balta nu-i a mea, nici a lui Dragnea sau a lui Olga, ci a poporului. Deci, are onoarea de a sări-naintea mea, Măria Sa, numita Oaia !

Plonjează deci oile. Pe rând. Ca la votare.

Doar că Piscina Balta-i goală. Jos e beton. Și apă nu mai are…