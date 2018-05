Vicepremierul Viorel Ştefan a anunţat marţi că Guvernul va adopta săptămâna viitoare un act normativ prin care statul va acorda credite preferenţiale, cu dobândă zero, persoanelor care vor să investească în dezoltare personală, acoperind cheltuieli cu educaţia, sănătatea sau cultura.

„Beneficiarii pot fi persoane de 16-26 de ani sau de 26-55 de ani şi sunt eligibili dacă urmează o formă de învăţământ. Tinerii de 16-26 de ani pot primi credite de 40.000 de lei plus un bonus de 20.000 de lei, iar persoanele de 26-55 de ani pot primi 35.000 de lei plus un bonus de 20.000 de lei”, a explicat Viorel Ştefan într-un briefing de presă.

„Dobânda este zero din perspectiva beneficiarului, pentru că toate dobânzile şi comisioanele bancare aferente acestor credite sunt suportate de stat, prin Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor”, a mai spus oficialul. Iar „garanţia este acoperită de stat în proporţie de 80%, prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM, urmând ca diferenţa să fie asigurată de beneficiar sau de un codebitor”.

Potrivit vicepremierului, cheltuielile ce pot fi acoperite prin acest program sunt următoarele:

• Educaţie: plata cursurilor de specializare/calificare/pregătire profesională; taxa de studii aprofundate (master, doctorat, MBA etc.) la unităţi de învăţământ din România; plata cărţilor, rechizitelor, revistelor de specialitate; taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri din România; costurile de transport pentru participarea la manifestări ştiinţifice din România sau din străinătate; achiziţionare de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri; plata chirie, utilităţi, loc cazare în cămine şcolare sau studenţeşti

• Cultură: abonamente culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee

• Sănătate: costul medicamentelor, analizelor medicale, serviciilor dentare sau intervenţiilor chirurgicale care nu sunt acoperite de Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau de programele naţionale de sănătate publică

• Sport: echipamente sportive de uz personal; abonamente la activităţi sportive (fitness, înot etc.)

• Locuinţe: o parte din construcţia sau achiziţia unei locuinţe; modernizarea sau renovarea locuinţei.

Viorel Ştefan a mai menţionat că „potrivit aprecierilor noastre, de acest program ar putea beneficia aproximativ opt milioane de cetăţeni“.