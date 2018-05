Naţionala “Regală” a României a jucat duminică, la Ploieşti, un meci internaţional, contra unei echipe din Olanda, în timp ce “vedetele” Ligii A Prahova au debutat cu victorie, tot duminică, în Rusia, la Campionatul Mondial al Artiştilor, împotriva echipei similare a statului Peru! Totul, amical, din dragoste pentru fotbal! Nu aduce bani, nu aduce puncte, dar antrenează spiritul, menţine sănătatea şi hrăneşte pasiunea…

România Regală – Old Boys SC Heerenveen Recreative Business Team 6-4

Echipa România Regală a disputat duminică, 27 mai, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, un meci amical internaţional, în compania unei echipe de old-boys a clubului olandez S.C. Heerenveen! Cu secundul echipei olandeze Johny Jansen printre jucătorii batavi, cu un fost internaţional român, “Gheata de Aur”, Rodion Cămătaru, trecut pe la Heereven, dând lovitura de începere, meciul a fost unul “prietenesc”, ambele formaţii fiind “ticsite” de oameni de afaceri, avocaţi, dar, toţi, îndrăgostiţi de fotbal!

Echipa România Regală a fost fondată în primăvara anului 2017, la iniţiativa lui Cătălin Şerban şi Dan Nicodim,acesta din urmă avocat ploieştean, lideri ai Alianţei Naţionale pentru Restaurarea Monarhiei! Echipa a fost “gândită”, conform iniţiatorilor, “în vederea reeditării primului meci internaţional al Regatului României, desfăşurat la Belgrad, în compania Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor în 8 iunie 1922, în ziua nunţii Regelui Alexandru I al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor cu Principesa Maria- Mignon a României, fiica Regelui Ferdinand Întregitorul şi a Reginei Maria a Romaniei”! Acum, “regaliştii fotbalişti” pregătesc al doilea meci împotriva Serbiei, după ce prima partida dintre România Regală şi Serbia Regală s-a încheiat cu scorul de 5-3, partida desfăşurându-se pe stadionul Ştiinţa din Timişoara, în 11 iunie 2017, în timp ce revanşa acestui meci va fi la Belgrad, în 9 iunie 2018, amicalul cu “old boys” Heerenven, câştigat cu 6-4, fiind ultimul test important înaintea acestui joc cu Serbia. De remarcat prezenţa în echipa României şi a unui fost jucător de prim eşalon, Florin Maxim, cel care are în “CV” şi Petrolul Ploieşti, unde a jucat 9 meciuri oficiale în anul 2012.

Naţionala Artiştilor România – Naţionala Artiştilor Peru 5-0

De săptămâna trecută, şi Naţionbala Artiştilor din România se află în competiţie, la Moscova, unde are loc Campionatul Mondial al Artiştilor. Început cu un concert / moment artistic susţinut de fiecare Naţională, Mondialul a continuat cu jocurile de fotbal, în primul dintre acestea, pentru “ai noştri”, România învingând cu 5-0 Peru. Din delegaţia Românhiei fac parte şi Daniel Chiriţă (antrenor-jucător), Marian Grama, plus alţi jucători importanţi din Liga A Prahova, precum Andrei Ciobanu (golgheterul CS Păuleşti), Decebal Nae (cel mai bun marcator al AFC Băneşti Urleta), Cristian Dumitrache (principalul marcator la Petrolul 95) şi Vladimir Butufei (CS Păuleşti). În plus, fostul arbitru internaţional Cristi Nica este şi el la Mondialul Artiştilor, unde fiecare reprezentativă a adus şi câte un cavaler al fluierului în delegaţie. Tot în grupa B, din care face parte România, Argentina a învins Italia, cu 4-2.