Prof. dr. Gh. Marinică

Cei care au avut fericitul prilej de a citi cartea domnului doctor Alfred Mertl intitulată „Povestindu-mi viaţa”, publicată în anul 2013 la Editura „Ploieşti-Mileniul III”, au trăit sentimentul descoperirii calităţilor de veritabil scriitor în persoana acestui maestru neîntrecut al artelor chirurgicale.

Imprimând penei de scris aceeaşi siguranţă şi precizie în exprimarea gândirii creative – în plan literar – precum a condus lama bisturiului în peste 40000 de operaţii salvatoare, domnia sa ne oferă o nouă salbă de idei şi de imagini ale unei vieţi tumultuoase, prin publicarea volumului căruia i-a dat un titlu incitant – „Amintiri cu… zâmbete”.

Personal, în cadrul Societăţii Culturale „Ploieşti-Mileniul III”, am avut onoarea de a-i cunoaşte preocupările literare, precum şi jovialitatea şi bogăţia de idei şi sentimente profund umaniste, întărindu-mi convingerea că multe dintre acestea merită să cunoască lumina tiparului. Şi iată, avem deja în faţă noua carte în care prezintă întâmplări din copilărie şi tinereţe, din activitatea profesională de început, precum şi împrejurările în care s-a instalat cu propria familie la Ploieşti, ca medic la Uzinele „1 Mai”, iar apoi, din septembrie 1966, până în 2006, la Spitalul Boldescu, unde s-a afirmat ca o puternică personalitate a nobilei misiuni din domeniile medicinii şi ale vieţii sociale.

Noua sa carte cuprinde 14 povestiri, lansată de curând la Editura „Ploieşti-Mileniul III”, care de care mai palpitantă, încât, cititor fiind, n-o mai laşi din mână până când n-o parcurgi „pe nerăsuflate”…

Anii copilăriei, trăiţi de autor printre sătenii din Valea Voevozilor, din zona mustind de istorie şi de „aur negru” a Târgoviştei, iar apoi prin mahalalele aproape rustice din sud-estul Ploieştilor, i-au oferit nu numai cadrul ideal al zburdălniciei, din care nu lipsesc aventura „cireşarilor”, scăldatul în periculoasele capcane ale Ialomiţei şi alte năzdrăvănii, ci şi posibilitatea de a-şi dezvolta spiritul de observaţie şi de reflecţie asupra unor oameni şi întâmplări „mai aparte”, care i-au dezvoltat simţul umorului, atât de necesar pe parcursul unei vieţi profesionale încărcate de încordare şi de mare răspundere.

Experienţa de „medic de ţară”, din primii ani de exercitare a nobilei misiuni în mijlocul unor comunităţi izolate de pe Valea Lotrului: Rudaru, Malaia, Ciunget, Voineasa, ori de la Zărneştii de Buzău, i-a sedimentat în fagurii sufletului amintiri de o mare încărcătură afectivă, iar în limbaj un vocabular foarte nuanţat, în care epitetele, glumele, poreclele nuanţează şi încălzesc relaţia interumană.

Din paginile cărţii nu lipsesc unele amintiri duioase din viaţa familiei, relaţiile foarte strânse dintre rudele sale, în rândurile cărora au existat şi există personalităţi cu merite deosebite în sferele profesionale, ştiinţifice şi culturale. Ca ploieştean, m-am mândrit şi mă mândresc cu valoroşii noştri specialişti care au dus peste mări şi ţări faima industriei de utilaj petrolier şi chimic, în frunte cu renumita Uzină „1 Mai”, în cadrul căreia eminentul şi pasionatul inventator şi inovator – Iosif Lisowski, unchiul Domnului doctor Mertl, a avut contribuţii remarcabile. În semn de omagiu, autorul ne oferă o serie de informaţii interesante despre viaţa „Micului Edison” – cum i se spunea în familie, şi din activitatea profesională, încununată cu titlul de Laureat al Premiului de Stat.

Autorul prezintă multe alte întâmplări, scrise cu zâmbetul pe buze.

Din „deformaţiune profesională”, dar şi cu umorul care-l caracterizează, domnul dr. Mertl, pornind de la înţeleptele sfaturi ale lui Hipocrate, îşi încheie noul volum de amintiri, păstrate în tezaurul memoriei afective, cu o povestioară intitulată „Mirajul primului diagnostic”, cu câteva sfaturi şi îndemnuri adresate nouă, novicilor în ale medicinei urologice, pentru a înţelege că nu e de glumă cu unele simptome specifice îmbolnăvirii acelor organe atât de solicitate şi de vulnerabile…

La sporirea informaţiei şi a interesului faţă de conţinutul cărţii contribuie în chip fericit ilustraţia cu imagini păstrate cu sfinţenie în albumele familiei.

Îl felicităm din toată inima pe autor şi îi dorim ani mulţi şi rodnici şi pe tărâmul creaţiei literare, unde, ca şi în medicină, dispune de un veritabil talent!